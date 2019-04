Derniers préparatifs en vue de la Course du Grand défi Pierre Lavoie

Les étudiants de l’École secondaire de Rivière-du-Loup (ESRDL) prenant part à la Course du Grand défi Pierre Lavoie ont participé le 18 avril à une journée de simulation en prévision de l’évènement qui se tiendra les 11 et 12 mai. Ils ont parcouru huit fois une distance de 1,6 kilomètre lors de courses collectives sur la piste et pelouse.

«Les jeunes s’entrainent depuis l’automne par intervalle, une à deux fois par semaine, avec des fractions d’efforts insérées dans leur quotidien. Nous avons fonctionné avec l’assiduité pour sélectionner les élèves qui vont participer à la Course. C’est important que les jeunes se préparent bien, nous sommes à un mois de l’activité. On teste la nourriture et les vêtements, c’est une bonne indication pour que tout le monde réussisse», a commenté Stéphane Perreault, enseignant à l’École secondaire de Rivière-du-Loup et triathlète.

Certains ont même réussi à quitter leur mode de vie sédentaire afin de participer au Grand défi Pierre Lavoie. La présidente de la commission scolaire, Édith Samson, a partagé sa grande fierté de voir l’implication des jeunes et leur persévérance dans le sport afin de conserver de bonnes habitudes de vie.

Les motivations sont multiples pour les étudiants qui participent à la Course du Grand défi Pierre Lavoie année après année. Certains apprécient le sentiment de l’accomplissement que la course leur procure, alors que d’autres se sont un plaisir d’accompagner les nouveaux qui décident de prendre part à l’aventure.

Les élèves ont également assisté à des conférences et des activités portant sur la nutrition, l’endurance, la détermination et la différence. Ils devront parcourir, à relais, la distance qui sépare Québec de Montréal, soit 260 kilomètres. Les trois écoles secondaire de la Commission scolaire Kamouraska-Rivière-du-Loup (ESRDL, l’École polyvalente La Pocatière et l’École secondaire Chanoine-Beaudet), prendront part à cette grande course du Grand défi Pierre Lavoie, soit un total de 120 élèves et accompagnateurs.