Des quilleurs junior se signalent

Le Salon 600 de Rivière-du--Loup recevrait le 13 avril dernier les équipes de l’Association régionale des clubs junior de quilles de l’est du Québec Desjardins pour la sixième et dernière étape pour l’année 2018-2019.

Ces compétitions servaient à déterminer les représentants de la région pour le championnat provincial de quilles du Québec qui aura lieu du 24 au 29 juillet 2019 à Rouyn-Noranda.

Lors de la rencontre à Rivière-du-Loup, des performances sont à signaler. Dans la catégorie des 9 ans et moins, Thomas Dolbec de Rivière-du-Loup s’est mérité la médaille de bronze. Dans la catégorie garçons 12-14 ans, Charlie Pinet de Rivière-du-Loup a obtenu la médaille d’argent.

Catégorie filles 10-11 ans, Julia Viel de Cabano a gagné la médaille d’or tandis que Kariane Levesque de Saint-Pascal dans le groupe 15-21 ans filles a fini première avec un quadruple de 830. Et dans la catégorie 15-21 ans garçon, Kevin St-Onge de Saint-Pascal a terminé premier avec un quadruple de 933.

La performance toutes catégories revient à Mathis Blanchet chez les 12-14 ans garçons avec un quadruple de 1022 quilles abattues incluant une partie parfaite, conservant une moyenne de 255.

Pour le championnat provincial, plusieurs joueurs et joueuses de la région se sont classées : catégorie 11 ans et moins filles, Julia Viel de Cabano ; catégorie 11 ans et moins garçons, Cédric Levesque et Jasmin Turmel de Saint-Pascal ; catégorie 15-17 ans filles, Talyssa Frappier de Cabano ; catégorie 15-17 ans garçons, Danick Pinet et Jérémie Pinet de Rivière-du-Loup ; catégorie 18-21 ans filles, Kariane Levesque de Saint-Pascal.