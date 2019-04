Les Loups-Marins se démarquent au Championnat canadien de l’Est

Pas moins de 11 nageurs de Rivière-du-Loup se sont démarqués lors du championnat canadien de l’Est pour les Loups-Marins. Le club a battu plusieurs records le weekend dernier à Québec.

En effet, les Loups-Marins ont terminé au 23e rang, sur plus de 130 équipes, lors de cette rencontre qui regroupait les clubs de l’Ontario, du Québec et des provinces maritimes. Les Loups ont su faire leur place en montant sur le podium à quatre reprises, soit une fois par jour: trois podiums pour Ramy Ghaziri et un pour Ann-Sophie Czech.

Sur les 11 nageurs présents, 6 nageurs ont contribué au pointage en se classant pour les finales (Ann-Sophie Czech, Ramy Ghaziri, Véronique Lavoie, Alexia Pietrantonio, Gabrielle Tremblay, Raphaëlle Tremblay). Ils ont réalisé ensemble un total de 21 finales.

Du côté des réalisations personnelles, on ne peut passer sous silence les courses de Véronique Lavoie (standard Essais olympiques au 100m brasse) et de Raphaëlle Tremblay (standard national sénior au 50m brasse). Ces deux dernières ont battu le record de l’Est-du-Québec dans leurs épreuves.

Élyse Poirier a connu d’excellentes courses en distance (800-1500), réalisant le standard canadien junior 14 ans au 1500m libre.

Félicitations à Justine Czech, Félix-Antoine Marquis, Alyssa Ouellet et Charles Roberge qui en étaient à leur première participation au canadien de l’est et qui ont défendu les couleurs du club avec brio.