Le Club Optimiste Atome B remporte la Coupe Desjardins

Après avoir connu une saison formidable de 12 victoires, 1 défaite et 7 parties nulles, ce qui lui a offert le 1er rang du classement général de sa catégorie, l’équipe Atome B Club Optimiste de Rivière-du-Loup s’est mérité la médaille d’or, ainsi que la Coupe Desjardins, lors des finales simple lettre qui ont eu lieu du 29 au 31 mars à Mont-Joli.

L’équipe d’entraîneurs composée de François Ouellet, Pierre-Luc Plourde, Patrick Couturier, Martin Lévesque et Carl Lavoie, instructeur-chef, tient à féliciter leurs joueurs pour cet accomplissement. Tous les mérites leur reviennent. Ils tiennent également à saluer le dévouement des parents et l’apport très important des commanditaires de l’équipe.

Sur la photo, on reconnaît en 1re rangée : Antoine Plourde, Antoine Michaud, François Michel Bujold, Étienne Dickner, Ulric Cloutier, Maxime Pelletier, Nathan Lévesque, Alexis Fournier. Dans la 2e rangée : Pierre-Luc Plourde, Martin Lévesque, Nathan Ouellet, David Lavoie, Max D’Amours, Félix-Olivier Côté et Billy Pilote. Dans la 3e rangée : Patrick Couturier, Thomas Couturier, Émile Ouellet, Jordan Chassé Plourde, François Ouellet, Vincent Lévesque et Carl Lavoie.