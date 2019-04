Badminton : les Albatros survolent le championnat régional scolaire

D’une année à l’autre, l’équipe de badminton des Albatros du Collège Notre-Dame est toujours aussi dominante dans l’Est-du-Québec. Lors du championnat scolaire régional présenté du 5 au 7 avril à Amqui, les porte-couleurs du Collège ont remporté six bannières.

Ils ont mérité les titres de champions benjamins, cadets et toutes catégories dans la section Ouest ainsi que les bannières de champions benjamins, cadets et toutes catégories pour l’Est-du-Québec. Le Collège Notre-Dame ne comptait aucun athlète dans la catégorie juvénile cette année.

Sur le plan individuel, il convient de souligner les performances en or d’Olivier Hamel (simple masculin benjamin), Louis-Philippe Gilbert et Béatrice Proulx (double mixte benjamin), Julianne Proulx (simple féminin cadet), Sarah Beaulieu et Laurence Gagnon (double féminin cadet) ainsi qu’Émile Côté et Emmanuelle Noël (double mixte cadet).

D’autre part, Rosalie Caron a mérité le bronze en simple féminin benjamin pendant que le tandem formé de Renaud Pelletier et Justin D’Auteuil obtenait également la médaille de bronze en double masculin benjamin.

Tous les médaillés d’or feront partie de la délégation de l’Est-du-Québec qui prendra part au championnat scolaire provincial qui aura lieu à Amqui du 26 au 28 avril.