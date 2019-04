Résultats de rêve pour District Danza

Les groupes de danse de l’école District Danza de Rivière-du-Loup en ont mis plein la vue, dimanche après-midi, lors d’une compétition élite tenue à Fredericton au Nouveau-Brunswick. Les athlètes ont récolté 26 médailles, dont 1 Elite Gold, 18 High Gold et 7 Gold, des résultats historiques.

L’école de danse s’est aussi vu décerner le prix de la meilleure performance de toute la compétition en hip-hop avec Girlsquad Volet 5 de l’option danse du Collège Notre-Dame. Elle a également remporté le prix de la «meilleure école» pour l’attitude de ses danseurs, leur positivisme et leur participation exemplaire.

Parmi les beaux résultats, notons les performances solos de Kelliane Rousseau (3e dans la catégorie junior) et Victoria Lépine (5e dans la catégorie teen junior).

Soulignons aussi les prestations du Volet 5 Girlsquad (1re place junior), du Volet 6 Little do you know Jazz lyrique (1re place junior + Sweetest Award), du Volet 2 Tel un seul homme jazz lyrique (1re place teen intermédiaire), de la Méga troupe Disco party hip-hop (1re place junior), du Volet 5 Rise up Jazz lyrique (2e place junior), de la Troupe Plus Power Hip-hop (2e place junior), du Volet 6 8-team hip-hop (2e place junior) et du Volet 2 X-RACE hip-hop (2e place teen intermédiaire).