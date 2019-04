L'équipe T-Miss récolte la médaille d'argent

La formation T-Miss du Ballon sur glace mineur du Témiscouata n'a pas réussi à défendre son titre de championne, samedi après-midi, lors de la finale féminine au Championnat canadien juvénile de ballon sur glace. Les Témiscouataines se sont inclinées par la marque de 1 à 0 en prolongation au terme d'un match chaudement disputé contre les Palmerston Terminators, une équipe ontarienne.

Évidemment, le résultat a été crève-cœur pour les athlètes qui ne souhaitaient rien d'autre que de mettre la main sur la médaille d'or devant leurs partisans, rassemblés en grand nombre au Centre Premier Tech, pour ce match ultime. Nul doute, cependant, qu'elles peuvent sortir de ce championnat la tête bien haute.

«Nous sommes des gens fiers, nous venons d'un coin de pays fier et on voulait le montrer. Avec la victoire d'hier en demi-finale et le match d'aujourd'hui, perdu en prolongation, je pense qu'on l'a prouvé», a partagé l'entraineur-chef, Maxime Dugas, après la rencontre. «C'est sûr qu'on est déçus, on aurait aimé avoir un meilleur sort et surtout remporter le titre à la maison. Mais il faut quand même être contents de s'être rendu là, d'avoir livré une belle performance et de s'être battu jusqu'au bout.»

En finale, la victoire s'est décidée en surtemps après que les deux périodes régulières du match n'aient pas permis à l'une ou l'autre des équipes de prendre les devants. La partie, défensive, s'est jouée lorsque le Témiscouata a offert deux avantages numériques consécutifs aux adversaires. Ces dernières, bénéficiant de beaucoup de temps et d'espace sur la glace, ont réussi à déjouer la gardienne Émilie Moreau.

«On a donné tout ce qu'on avait à donner et il faut vraiment garder la tête haute [...] On n'a pas été chanceuses sur un 3 contre 2, mais le reste du match, on a mangé des coups, on a travaillé fort...», a souligné Louanne Marquis, émotive après la rencontre. «On a quand même la médaille d'argent et il faut en être fières», a complété la capitaine Marie-Soleil Dumont.

AVENIR PROMETTEUR

Chez les filles, tout comme chez les garçons, le Témiscouata était représenté par de jeunes équipes. Des formations qui ont su tirer leur épingle du jeu contre des adversaires souvent plus âgés et matures physiquement. À cet égard, l'avenir est rose pour l'organisation.

«Chez les garçons, on alignait des joueurs de 13 ans, nos gardiens avaient 14 ans, mais on a réussi à bien paraitre [...] Dans les deux cas, l'avenir est prometteur. Avec Miss-T, qui a aussi très bien fait toute la fin de semaine, c'est encourageant.»

Notons également que les derniers jours ont été bien spéciaux pour tous les joueurs originaires de la région. Plus de 3500 personnes ont franchi les portes du Centre Premier Tech et du Stade de la Cité des Jeunes afin d'assister à la compétition. Plus de 1000 étaient sans doute rassemblés dans les estrades, samedi, pour la finale.