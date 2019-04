Une belle délégation régionale à la Coupe Allen

Plusieurs joueurs de hockey originaires du KRTB prendront bientôt la direction de l’Alberta afin de participer à la prestigieuse Coupe Allen, un championnat national parmi les plus vieux au Canada, qui réunit chaque saison les meilleures formations seniors AAA (amateur) au pays.

C’est l’équipe du Nouveau-Brunswick, les Panthères du Haut-Madawaska, qui représentera la «section Atlantique» à ce tournoi d’envergure. Le groupe tentera de s’imposer devant les représentants des autres grandes régions canadiennes. Notons qu’aucune équipe québécoise n’est présente depuis bon nombre d’années.

Parmi les joueurs qui feront le voyage, plusieurs sont des athlètes bien connus dans la région. Par exemple, Billy Asselin, Norbert Roy, Gabriel Levasseur et Alex Émond devraient faire le voyage. À eux s’ajouteront d’autres joueurs comme Sylvain Dubé, Jean-Philippe Soucy, Mathieu Loisel, Andrew Randazzo, Dean Ouellet et Peter Trainor.

«C’est l’organisation des Panthères qui a démontré de l’intérêt pour participer au tournoi. On sait qu’on y va depuis quelques mois déjà et beaucoup de travail a été fait par l’organisation pour rendre notre participation possible […] La moitié de l’équipe est composée de joueurs qui ont évolué avec nous cette saison. Les autres sont des gars qu’on a pu recruter pour l’occasion en respectant les règlements de la compétition», a partagé le Louperivois François Caron qui agira à titre d’entraineur-adjoint aux côtés de Guillaume Caron des 3L de Rivière-du-Loup.

La Coupe Allan est un championnat fort populaire un peu partout au Canada. Au cours des 110 ans d’existence du tournoi, des équipes de chaque province, ainsi que du Yukon et des États-Unis, ont mis la main sur le titre du Championnat national senior. L'Ontario est en tête de liste avec 49 championnats.

«C’est un peu comme le championnat canadien de hockey senior amateur. Le calibre sera très relevé, surtout que la compétition aura lieu à environ une heure d’Edmonton et de Calgary. Les joueurs de ces grands centres vont être intéressés à s’y présenter.»

L’équipe arrivera sur place le dimanche 7 avril. Quelques pratiques sont prévues afin d’aider les joueurs à se connaître et à créer une chimie.