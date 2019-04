Plusieurs équipes victorieuses à la Coupe Desjardins

De nombreuses équipes représentant la région du KRTB ont remporté les grands honneurs de la 25e Coupe Desjardins, volet régional simple lettre, du 21 au 31 mars 2019. Les compétitions avaient lieu respectivement dans les secteurs de La Vallée, Matane et Mont-Joli.

Ainsi, les responsables de Hockey Bas-Saint-Laurent souhaitent féliciter les formations du Témiscouata (Novice B, section B), du 33 des Basques (Atome A section B et Bantam A section B), des Voisins du Kamouraska (Pee-Wee A section A et Midget A) et de Rivière-du-Loup (Atome B sections A et B, Bantam A section A) pour leurs succès.

Soulignons aussi que plusieurs autres équipes de la région se sont inclinées en finale, malgré de beaux efforts.