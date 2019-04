Simon Dion-Viens portera les couleurs d’Impact Ford

Le coureur automobile originaire de Saint-Joseph de Kamouraska, Simon Dion-Viens, a signé le 4 avril une entente de trois ans avec le concessionnaire Impact Ford de Rivière-du-Loup. Ce partenariat lui permettra de consolider sa carrière et de se montrer compétitif au sein de la série professionnelle Nascar Pinty’s.

Il arborera d’ailleurs les couleurs du concessionnaire louperivois lors de ses compétitions nationales, telles que le Grand Prix de Trois-Rivières.

«Simon, depuis deux ans et demi, j’ai appris à le connaitre, on a développé une affinité et la journée où la porte s’est entrouverte (pour une entente), on a démarré des discussions. Ce qui était important pour nous, c’était d’avoir un visage local qui représente notre entreprise (…) C’est un passionné, comme les gens de l’automobile. C’est un naturel pour nous de s’associer avec lui», explique Tony Lefrançois, directeur général d’Impact Ford de Rivière-du-Loup.

De son côté, le coureur automobile Simon Dion-Viens estime que ce partenariat lui permettra de rehausser sa carrière d’un cran. « L’argent, en course automobile, c’est le nerf de la guerre. Ça va me donner un coup de main et me permettre d’avoir une voiture de plus en plus compétitive. C’est un partenariat à long terme, donc j’aurai une bonne tranquillité d’esprit pour les prochaines années et ça consolide ma carrière», explique Simon Dion-Viens.

Pour lui, il était important de pouvoir continuer de travailler avec des entreprises de la région, et de pouvoir leur apporter une visibilité nationale. Simon Dion-Viens a d’ailleurs accepté la présidence d’honneur de la première course de karting qui aura lieu dans les rues de Rivière-du-Loup en juillet prochain.