Une édition historique pour le tournoi «Curloup» de Rivière-du-Loup

Le Club de curling de Rivière-du-Loup se prépare à accueillir trente équipes provenant d’un peu partout au Québec, du 11 au 14 avril, dans le cadre de son 8e tournoi «Curloup». Organisé une première fois dans le nouveau Centre de curling Prelco, l’événement s’annonce bien spécial.

C’est ainsi plus de 120 joueurs et accompagnateurs qui seront en sol louperivois pour la fin de semaine. Cette année, l’organisation a voulu faire les choses en grand et elle a décidé d’accueillir un plus grand nombre d’équipes. Celles-ci feront le voyage du Témiscouata, du Kamouraska, mais aussi de la grande région de Québec, de Boucherville et de Sherbrooke.

«Nous avons eu des demandes d’un peu partout, même d’une équipe de New Carlisle, mais nous avons dû en refuser. Au départ, on voulait accueillir 24 équipes, puis on a décidé de monter ce nombre à 30 […] Ça va être un beau défi sur le plan logistique, mais on va y arriver», souligne le président du club et l’un des organisateurs du tournoi, Yvan Thibault.

La compétition se déroulera sur quatre jours bien remplis. Le Club de curling souhaite profiter au maximum de ses nouvelles installations et il espère que ce sera une belle vitrine pour faire connaître le centre aux quatre coins du Québec. Déjà, on remarque un bel engouement autour de celui-ci.

«Guy Hemmings, qui est un ancien joueur de curling aujourd’hui analyste, a mentionné à plusieurs reprises à quel point il avait été impressionné par notre centre, l’un des plus spectaculaires au Québec, selon lui. Au cours des prochaines années, on aimerait essayer de se positionner pour accueillir des tournois importants», a poursuivi M. Thibault.

Notons que la prochaine organisation du tournoi Curloup est de nouveau possible grâce à la participation des Services financiers Richard April. Les deux parties ont signé une entente qui assurera une belle pérennité à l’événement. Tous les ans, celui-ci entraine d’importantes retombées économiques à Rivière-du-Loup.