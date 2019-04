Eudore Aucoin quitte les Albatros

L’entraineur-chef des Albatros du Collège Notre-Dame, Eudore Aucoin, ne sera pas de retour l’an prochain à la barre de l’équipe louperivoise. L’homme de hockey a annoncé sa démission, le mardi 2 avril, à la direction de l’équipe.

Dans un communiqué, M. Aucoin mentionne quitter pour des raisons personnelles. Il souhaite notamment avoir davantage de temps à consacrer à sa 2e profession, celle d’entrepreneur.

«Le travail que me demandent mes entreprises et le fait qu’elles soient éloignées sont les principales raisons qui me poussent à prendre cette décision», relate-t-il.

L’organisation tient à remercier Eudore Aucoin pour son implication, son travail acharné, son dévouement envers l’organisation et particulièrement auprès des joueurs de l’édition 2018-2019. Elle confirme du même coup les retours de Guillaume Vallée et de Jérôme D’Astous avec l’équipe et souligne la qualité de leur travail lors de la saison dernière.

Malgré une saison difficile, la direction est heureuse d’avoir constaté une progression de l’équipe à partir du Challenge Midget AAA en décembre dernier à Jonquière.

À LA RECHERCHE DE CANDIDATS

Les Albatros du Collège Notre-Dame sont maintenant à la recherche d’un entraîneur-chef pour l’édition 2019-2020. Le candidat recherché doit posséder, entre autres, des qualités de leader, une expérience en coaching de haut niveau, une pédagogie adaptée et une grande rigueur pour permettre aux Albatros de l’édition à venir d’obtenir une fiche positive et de viser les plus hauts sommets du classement.

Pour faire parvenir une candidature ou pour obtenir de l’information sur le poste d’entraîneur-chef, les candidats potentiels peuvent communiquer avec l’organisation par courriel au [email protected]

L’organisation tient également à remercier ses partisans et invite la population à son tournoi de golf annuel qui aura lieu le 8 juin prochain.