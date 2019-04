Charlie Bilodeau emballé par son partenariat avec Lubov Ilyushechkina

Les patineurs artistiques Charlie Bilodeau et Lubov Ilyushechkina ne pratiquent peut-être ensemble que depuis trois semaines, mais déjà, ils trouvent leurs repères. L’athlète originaire de Trois-Pistoles estime d’ailleurs que les progrès faits en si peu de temps sont signe d’un avenir très prometteur.

Après un rapide passage à Saint-Pascal, dimanche, lors duquel le couple a performé au spectacle annuel du club de patinage artistique local, les deux nouveaux coéquipiers étaient de retour à Montréal lundi pour une démonstration devant médias à l’Aréna Martin-Brodeur de Saint-Léonard. Une façon de rendre encore plus officiel leur partenariat annoncé au début mars et de lancer cette nouvelle aventure.

«Enfin! Les choses se passent, elles progressent», lance un Charlie Bilodeau heureux, au bout du fil. «Ça fait déjà quelques semaines que je m’entraine avec Lubov et ça va vraiment bien. C’est même au-delà de mes attentes, la progression est fulgurante. Les gens sont aussi vraiment intéressés à nous voir patiner sur la glace. Pour tout ça, je ne pouvais pas demander mieux.»

Après avoir mis fin à sa relation professionnelle avec Julianne Séguin, l’été dernier, Charlie s’est rapidement lancé à la recherche d’une nouvelle partenaire. Il avait l’énergie pour s’attaquer à un nouveau cycle olympique et il était déterminé à travailler pour atteindre les plus hauts niveaux. Dans le processus, Lubov Ilyushechkina s’est présentée comme un choix logique avec qui partir à la poursuite de ses objectifs. L’athlète de 27 ans patinait alors avec le Cirque du Soleil, après que son coéquipier Dylan Moscovitch ait pris sa retraite de la compétition.

«Mon choix s’est arrêté sur Lubov, puisqu’elle avait tout ce que je recherchais chez une partenaire. Je l’ai contactée, on a fait un essai, un autre, puis on a décidé qu’on allait poursuivre ensemble», raconte-t-il. «Je sens que nos deux corps bougent d’une manière très similaire. Le travail de base, qu’un nouveau couple doit effectuer pour améliorer sa fluidité et sa chimie, j’ai l’impression qu’il y en a une partie qui est déjà faite. On a vraiment quelque chose d’intéressant.»

QUALITÉS ATHLÉTIQUES

Le patineur de 25 ans décrit sa nouvelle partenaire comme une athlète complète avec des «qualités athlétiques assez incroyables». Cela ouvre la porte à beaucoup d'originalité pour leur collaboration avec les chorégraphes et la création de leurs programmes.

«C’est une voltigeuse, quelqu’un d’extrêmement souple et qui a l’ouverture et la fluidité nécessaires pour créer quelque chose de fantastique», explique-t-il. «J’ai l’impression qu’à l’entrainement, l’un des défis sera de ne pas trop se perdre dans toutes les idées qu’on pourra avoir. C’est comme si tout est possible, vraiment. Elle a un potentiel incroyable et je la suis à travers tout ça.»

Même s’ils n’auraient pas pu rêver d’un meilleur scénario, les deux athlètes ne tiennent rien pour acquis et que ce sera à eux de livrer les performances espérées en compétition pour réintégrer le circuit international.

Le couple devrait participer aux Championnats québécois d’été, en aout. Les Championnats du monde de 2020, organisés à Montréal, devraient aussi permettre au couple d’illustrer tout son potentiel.