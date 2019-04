Deux athlètes louperivois se distinguent à la Classique naturelle Mike Clement

Les Louperivois Émilie Gendron et Jérémy Morneau, qui s’entrainent au Centre santé physique plus, ont brillé lors de la Classique naturelle Mike Clement, une compétition régionale de fitness qui se tenait le 23 mars à Vaudreuil-Dorion.

Étudiante en Soins infirmiers au Cégep de Rivière-du-Loup et employée à temps partiel au CISSS du Bas-Saint-Laurent, Émilie Gendron a remporté le premier prix dans la catégorie « bikini junior » (14 à 19 ans) et la deuxième place dans la catégorie « bikini open, classe D » (5 pieds 6 et plus). « J’ai commencé à m’intéresser au fitness quand j’ai vu une fille de Rivière-du- Loup participer à une compétition. Je me suis toujours dit que j’allais faire comme elle un jour », explique la jeune femme de 19 ans, qui s’entraine depuis le secondaire pour développer son tonus et abaisser son taux de gras.

Son partenaire d’entrainement, Jérémy Morneau, a lui aussi laissé sa marque sur la scène de ce rassemblement musclé. À sa première compétition, le technicien en maintenance industrielle chez Premier Tech a décroché trois premières places dans les catégories « novice », « junior » et « open, classe C » (5 pieds 10 et plus), un tour du chapeau qui l’a hissé au premier rang du classement final « Men’s Physique ». Cet ancien footballeur de 22 ans a, de plus, remporté le prix « Spotlight » remis au participant s’étant le plus démarqué.

Les deux athlètes se sont ainsi qualifiés pour le championnat Natural Canada Pro Qualifier, qui se tiendra à Toronto en aout. Ils auront alors la chance d’obtenir leurs laissez-passer pour le circuit professionnel.