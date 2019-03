De bons mots à l’endroit de Gabriel Bourque

Le joueur de hockey Gabriel Bourque a décidément la confiance de son entraineur-chef avec l’Avalanche du Colorado. Jared Bednar n’a pas manqué de saluer le travail, parfois ingrat, accompli par l’athlète du Témiscouata lorsqu’un journaliste lui a demandé pourquoi ce dernier faisait partie de son alignement.

Lors d’un point de presse, Bednar a ainsi défendu le maigre apport offensif du fougueux attaquant. Selon lui, la contribution de l’ex-Albatros dans les succès de l’équipe est ailleurs.

«C’est dur de créer offensivement quand tu joues 7 minutes par match dans un rôle limité. Ce qu’il te donne, c’est un jeu robuste et défensif […] Pour moi, son rôle est de jouer avec de la lourdeur et de prendre des minutes en infériorité numérique. Il y a des rôles à combler dans notre alignement et c’est pourquoi il joue avec nous. J’ai confiance en ces forces et parfois nous avons besoin de lui», a soutenu le pilote.

D’après Jared Bednar, ce n’est pas par chance que Gabriel Bourque a connu du succès dans le junior et comme jeune professionnel. «Il a plus de talent que les gens pourraient penser», a-t-il simplement souligné.

