Les Flamants Roses impressionnent à Magog

La fin de semaine dernière, à Magog, avait lieu la compétition de qualification Inter-division pour les nageuses Apprentis, Défis et Intermédiaires du Club Les Flamants Roses. Ce fût une belle récolte pour les athlètes.

L’équipe Apprenti constituée de Rose Mercier, Évelyne Bossé, Yasmine Bertrand, Victoria Dubillard, Madeleine Cotton, Maryanne Bérubé, Maély Thibault, Anais Ouellet, Anais Bossé et Véronika Travina ont raflé la 1re place.

Le duo Yasmine et Évelyne a aussi terminé en 1re place, suivi de Madeleine et Rose en 2e position, Maryanne et Maély en 3e place et Victoria et Anais en 4e position. Le duo Défi Ariel St-Pierre et Alysun Lapointe ont quant à elles obtenu la 2e place.

L’équipe Intermédiaire formée d’Audrey-Anne Leblond, Coralie Gagnon, Marie-Soleil Nadeau, Émy Bouchard et Janick Viel s’est démarquée avec une 4e place. En solo Intermédiaire, Élodie Belzile a remporté la 3e place.

Soulignons aussi l’excellente performance de nos nageuses en figures. Merci aux entraineurs, Édith Michaud, Laurence Lepage et Élodie Belzile, ainsi qu'aux juges bénévoles Karine Cloutier et Jenny Lévesque.