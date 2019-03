De beaux résultats pour les Loups-Marins aux Championnats AAA

Pour une deuxième fin de semaine consécutive, les Loups-Marins de Rivière-du-Loup ont connu de solides performances lors des championnats AAA qui avaient lieu à Québec.

Alexia Pietrantonio a réalisé son standard canadien Senior au 100m dos (1:05.2). Elle a gagné l’or au 100m et au 200m dos, en plus d’abaisser son record régional au 100m.

Raphaëlle Tremblay a de son côté gagné trois médailles (2 argent, 1 bronze) et a obtenu 6 standards canadiens Eastern, en plus de 4 standards canadiens Junior. Elle a abaissé les records régionaux au 100-200m libre et 200m QNI)

Élyse Poirier a aussi connu une excellente compétition en décrochant 3 standards canadiens Eastern de plus au 50-200-800m libre. Elle a également réussi son standard Coupe Québec au 800m et s’est classée dans quatre finales A.

Les relais libre des filles 13-14 ans a gagné 3 médailles, pulvérisant à chaque fois les records de l’Est-du-Québec dans les trois relais.

Alyssa Ouellet a obtenu son premier standard canadien Eastern à vie, battant du même coup le record du club 13-14 ans au 50m libre.

Félix-Antoine Marquis s’est payé lui aussi un billet pour les Canadiens de l’Est en réussissant les standards au 50m et 100m dos. Il a battu le record du club 15-16 ans au 50m dos.

Michael Caron a quant à lui mis son nom au tableau des records de la région en battant un record datant de 28 ans au 200m papillon. Il a fait les standards canadiens Eastern 16 ans au 100m et 200m papillon.

Ramy Ghaziri a fait une courte apparition lors de cette rencontre, gagnant l’or au 100m dos.

Véronique Lavoie a fait ses premières finales A lors de ce championnat (100-200m brasse, 200QNI) où elle a terminé au 4e rang au 100m. De plus, elle a fait son standard Coupe du Québec, ainsi que le record du club au 200m QNI.

Enfin, Jean-Christophe Simard a réalisé deux finales B au 50m et 100m libre où il a terminé au 13e et 20e rang.

Une délégation de 12 nageurs de Rivière-du-Loup se présentera aux Championnats canadiens de l’Est en avril, un record pour le club.