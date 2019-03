Les Vaillants terminent une saison en salle fructueuse

Le club d’athlétisme Les Vaillants du Témiscouata a terminé sa saison en salle avec les Championnats provinciaux scolaires qui se tenaient à Montréal les 23 et 24 mars.

Coralie Robichaud de Rivière-Bleue, membre du programme Sport-études de l’école secondaire du Transcontinental, a remporté la médaille d’argent au saut en longueur avec un bond de 4,97m. Coralie s’est également classée 4e au 60m haies.

De leur côté, Vannessa Beaulieu et Éloi Rousseau, tous deux de Pohénégamook et membre du programme Sport-études, avec Dominic Lahey, de Saint-Marc-du-Lac-Long, étaient parmi les cinq meilleurs. Vanessa, dans la catégorie benjamin au saut en hauteur, a réalisé un saut de 1,30m. Elle a également pris la 12e place en longueur et participé au relais 4 x 60m.

Pour sa part, Éloi a terminé 5e au 60m haies et au saut en hauteur dans la catégorie juvénile. Il a pris part également au saut en longueur et au relais 4 x 200m. Quant à Dominic, il a obtenu la 5e place au lancer du poids chez les cadets, avec un tir de 10,56m.

Pier-Olivier Lebrun, finissant au programme Sport-études athlétisme de l’école secondaire du Transcontinental, participait pour la dernière fois à un championnat scolaire. L’athlète de Saint-Eusèbe a réalisé des temps de 2 minutes 13 secondes au 800m et 24,80 secondes au 200m.

La relève prend aussi de l’expérience, alors que Rosaly Noël-Ouellet, de Pohénégamook, et Nathan Lebrun, de Saint-Eusèbe, aussi membres du programme Sport-études, participaient à l’événement et ils ont très bien fait.