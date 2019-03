Performances d'artistes locaux au Championnat canadien juvénile de ballon sur glace

Du 3 au 6 avril prochain aura lieu le Championnat canadien juvénile de ballon sur glace à Rivière-du-Loup. Lors de ce Championnat, certains artistes et groupes musicaux de la région seront en action.

Le mercredi 3 avril, à 20 h, lors de la cérémonie d’ouverture, le Stage band élite de l’École secondaire de Dégelis et Geneviève Roussel seront à l’œuvre. Le Stage band élite soulignera notamment l’entrée de toutes les équipes participantes au Championnat qui défileront ensuite sur la patinoire. Puis, Mme Roussel chantera l’hymne national avant le match d’ouverture mettant en vedette les champions masculins de l’an dernier ainsi que l’équipe hôte soit le Blitz du Témiscouata.

Bien connue dans la région, Geneviève Roussel a remporté plusieurs prix coup de cœur du public, une 4e place en 2014 dans la catégorie interprète 21-39 ans à Trois-Pistoles en chansons, une 2e place au concours Propulse ta voix! et des médailles d’or chant classique lors du Festival-concours de musique de Rivière-du-Loup et de la région du Bas-Saint-Laurent, en 2014 et 2016. Elle a également chanté en compagnie de Véronic Dicaire et de Bruno Pelletier.

Pour sa part, le Stage band élite de l’École secondaire de Dégelis, sous la direction de Dany Provencher, est composé de 31 élèves de 13 à 17 ans. Tous des passionnés, ils interprètent différents classiques de la musique populaire, rock, jazz, hard rock et blues. En utilisant des instruments à vent et des arrangements adaptés pour une formation big band, on y retrouve une couleur bien «jazzée» et unique en son genre. Ce groupe musical a remporté plusieurs prix au fil des ans.

Rappelons que ce Championnat regroupe les meilleures équipes de ballon sur glace du Canada chez les 19 ans et moins, et ce, autant chez les filles que les garçons. Ainsi, ce sont 8 formations qui se disputeront l’or chez les filles et 7 clubs viseront la première marche du podium chez les garçons.

Ces 15 équipes proviendront de la Saskatchewan, du Manitoba, de l’Ontario et du Québec. Cette dernière province présentera 5 formations dont 3 qui porteront les couleurs de Ballon sur glace (BSG) mineur du Témiscouata qui est l’organisation hôte de l’événement.

C’est donc 300 joueuses et joueurs et près de 100 accompagnatrices et accompagnateurs qui sont attendus à Rivière-du-Loup au début d’avril prochain. Cinquante-cinq matchs seront disputés et la mise en échec sera permise lors de toutes les parties. Les coûts d’admission ont été fixés à 5 $ pour la journée ou à 15 $ pour l’ensemble du Championnat dont la première rencontre débutera le mercredi 3 avril dès 7h00 le matin.