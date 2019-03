Boxe : un coup de main pour Mélina Laplante

La boxeuse de Rivière-du-Loup, Mélina Laplante, a besoin d’un coup de pouce afin de réaliser l’un de ses plus grands rêves : participer aux Championnats canadiens de boxe qui se dérouleront à Vancouver du 23 au 27 avril. Une campagne de sociofinancement a été lancée sur la plateforme MAKEACHAMP.

Depuis l’âge de 9 ans, la jeune femme met des efforts importants afin de gravir les échelons du sport. À l’automne dernier, elle a d’ailleurs remporté le titre québécois des Gants d’argent. Elle souhaite maintenant avoir une chance de se frotter à l’élite au pays.

L’objectif de Mélina, qui s'entraine à l'École de boxe olympique de Rivière-du-Loup, est d’amasser 2000 $ afin de défrayer les coûts du billet d’avion et ceux reliés à l’hébergement et à la restauration. Déjà, plus de 500 $ avaient été donné, le 22 mars, en avant-midi.

Il est possible d’obtenir davantage d’informations sur la campagne (et d’y participer) ICI.