Trois nageuses des Loups-Marins qualifiées pour les essais des Championnats du monde

Les nageuses et nageurs de Rivière-du-Loup ont été dans leur élément lors de la Coupe du Québec le week-end passé. Quatorze nageurs du club ont pris part au plus gros événement de natation au Québec, un record pour l'équipe locale.

Ann-Sophie Czech, Véronique Lavoie et Alexia Pietrantonio ont atteint le plus haut standard de natation au Canada, ce qui leur permettra de participer aux essais canadiens qui auront lieu du 3 au 7 avril prochain à Toronto. Cette compétition servira de sélection pour les Championnats du monde de cet été qui auront lieu à Gwangju en Corée du Sud. De grandes améliorations de temps leurs ont permis de se hisser dans les meilleures au Québec lors de cette compétition.

Ann-Sophie a gagné l'or au 50m brasse et le bronze au 100m. Alexia a gagné le bronze au 200m dos alors que Véronique s'est classée 4e au 50m brasse. Pour Alexia et Véronique, les temps réalisés lors de cette fin de semaine sont les meilleurs au Québec dans leur catégorie d'age. Véronique et Ann-Sophie réussissent également suite à ces performances les qualifications nationales Senior pour cet été à Winnipeg. Pour ces trois filles, il s'agit de loin des meilleures performances de l'est-du-Québec de l'histoire dans leurs épreuves respectives.

Élyse Poirier et Charles Roberge ont très bien fait aussi, se qualifiant pour les championnats canadien de l'est du Canada dans leurs épreuves respectives (1500m libre, 50m dos). Charles a réussi de se classer dans le top 10 de la compétition dans ses trois épreuves de dos (50-100-200m dos), un exploit pour une première Coupe du Québec. Il réalise aussi les records du club 17 ans et plus au 50-100-200m dos et 200m QNI.

D'autres nageurs ont aussi réussi des records de club, c'est le cas pour Michael Caron (100m papillon) et Justine Czech (50m papillon).

Le club a gagné deux médailles dans les relais 4x100 QNI mixte (Roberge, Czech, Caron, Tremblay) et 4x200m libre garçons (Maalouf, Simard, Roberge, Caron)

Il s'agissait d'une première Coupe du Québec pour plusieurs de nos nageurs: Michael Caron, Justine Czech, Véronique Lavoie, Philippe Leclerc, Félix-Antoine Marquis, Élyse Poirier, Charles Roberge et Jean-Christophe Simard qui ont acquis une expérience bénéfique pour leur prochain parcours en natation.