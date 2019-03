Deux équipes des Sphinx aux championnats provinciaux de basketball

Le championnat régional de basketball féminin de la RSEQ Est-du-Québec a eu lieu en fin de semaine dernière à l’école secondaire Armand-Saint-Onge d’Amqui. Lors de cette finale régionale, les équipes benjamine et juvénile des Sphinx de l’École secondaire de Rivière-du-Loup ont obtenu leur laissez-passer pour les championnats provinciaux par catégorie qui se tiendront respectivement cette année à Ville Saint-Laurent et à Rimouski du 12 au 14 avril.

Pour l’équipe benjamine, la saison s’est terminée avec une deuxième position au classement général de la saison régulière. L’équipe a toutefois remporté ses trois matchs lors du championnat régional, ce qui a valu une première position aux joueuses benjamines. Elles reviennent donc à la maison avec une médaille d’or et le titre de championnes régionales dans la catégorie benjamine, Division 2 (AA).

Après avoir vécu une saison parfaite en terminant première au classement général de la saison régulière, l’équipe juvénile a finalement terminé deuxième lors du championnat régional. Cette équipe, composée de joueuses de catégorie benjamine, cadette et juvénile, a débuté le tournoi en gagnant ses deux premiers matchs contre l’équipe des Dragons de Carleton et l’équipe Assaut d’Amqui. Les joueuses se sont alors inclinées en finale, dimanche après-midi, devant la formation du Sélect de Rimouski. Elles ont donc reçu le titre de championnes régionales de la saison régulière et ont aussi gagné la médaille d’argent du championnat régional dans la catégorie juvénile, Division 2 (AA).

Rappelons que les championnats provinciaux scolaires de basketball regroupent les meilleures équipes de chacune des 14 instances régionales du RSEQ. Puisque cette année Rimouski est l’hôte du championnat provincial dans la catégorie juvénile, la RSEQ Est-du-Québec peut donc se permettre d’inscrire les deux premières équipes gagnantes des finales régionales au championnat provincial les 12, 13 et 14 avril prochain, soit l’équipe du Sélect de Rimouski et l’équipe des Sphinx de Rivière-du-Loup.

Sur la première photo, celle des juvéniles, de gauche à droite : Marie-Ange Diemu Muadi, entraîneuse-chef, Frédérique St-Onge Dionne, Mary-Alex Martin, Mélina Laplante, Emmy Lapointe, Sarah Bérubé, Naomy Martin, Anne-Marie Chouinard, Henderson Charles, assistant-entraîneur. Rangée avant : Élodie Guimont et Emmy Létourneau.

Sur la photo des benjamines, de gauche à droite: Sarah Thériault, Laurence Labrie, Naomie Brousseau, Ariane Patoine, Solveil Landry, Florence Bérubé, Kim St-Pierre. Rangée Arrière: Christoph Roussel (entraîneur), Marylune Labrie, Mégane Daris, Daphnée Dumont, Laurie Laplante, Naomie Lévesque, Roxane Ouellet. Entraineur: Marie-Claude Godin