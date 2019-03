Performances épatantes pour les Arabesques

Les 8, 9 et 10 mars, plus de 350 patineuses du Québec ont participé à la compétition «Invitation Donald Chiasson» qui s'est tenue à La Pocatière. 19 patineuses du Club de Patinage Artistique de Rivière du-loup ont pris part à l'événement.

Dans la catégorie Étape 4, les patineuses Marilou Charest et Alice Petit ont respectivement obtenu un ruban Argent et un ruban Or. Mahély Vallée a obtenu un ruban Or dans la catégorie Étape 5. Chez les Star 2, Florence Blier et Laurence Sénéchal ont toutes deux obtenu un ruban Bronze alors que Noémie Bérubé s'est vu attribuer un ruban Argent pour sa performance.

Dans la catégorie Star 4 moins de 10 ans, Maélie Lebel a obtenu le 5e rang, alors que chez les moins de 13 ans, Roxanne Pelletier a obtenu le 3e Rang, obtenant ainsi une médaille de bronze. Dans cette même catégorie, notons les performances de Coralie Lebel-Turcotte qui a pris le 5e rang ainsi que Maude Malenfant et Jana Doré qui ont obtenu respectivement le 7e et 8e rang. Ann-Frédérik Dupuis a quant à elle obtenu le 7e rang chez les 13 ans et plus. En équipe, les Star 4 ont terminé cinquièmes.

Chez les Star 5 moins de 13 ans, Sarah Lepage et Élyse Charest ont remporté chacune une médaille d’argent dans leurs groupes respectifs. Tania Lebel a terminé en 7e position dans cette même catégorie. En équipe, les Star 5 ont obtenu la 6e position.

De leur côté, Andréanne Lévesque et Alexandra fournier ont terminé 4e et 8e dans la catégorie Star 6. En équipe, elles ont obtenu le 4e rang, alors qu’elles étaient accompagnées d’Élyse Charest. Mélodie Gagnon, pour sa première compétition dans la catégorie Pré-Juvénile moins de 11 ans, a obtenu le 3e rang, lui donnant ainsi une médaille de bronze. Dans la catégorie interpretation Or, Virginie Ouellet a, quant à elle obtenu la seconde place sur le podium.

Par ailleurs, c'est sous le thème «Les Arabesques aux Oscars» que le Club de Rivière-du-Loup tiendra son spectacle annuel au Centre Premier Tech le samedi 13 avril à 14 h. La population est invitée à assister à ce spectacle haut en couleurs.