Sept médailles pour les athlètes Filoup au Championnat canadien

Les 16 et 17 mars au Centre Claude-Robillard avait lieu le Championnat canadien d’athlétisme. Quinze membres du club, dont 10 athlètes du programme Sport-études de l’ESRDL, ont participé aux compétitions en course, en saut et en lancer sous la supervision des entraineurs Marcel et Vincent Gagnon. Ensemble, ils ont récolté 7 médailles, la meilleure année en six représentations.

Parmi les médaillés, on retrouve les deux équipes masculines de relais (médailles d'argent), dont l'une comptait sur Benjamin Ouellet et son guide Anthony Dionne, Sara-Kim Veilleux (l'argent au pentathlon), Julianne Noël (le bronze au 2000m), Laurie Allard (le bronze au lancer du marteau), Rosalie Chouinard (le bronze au 1500m) et Antoine Lavoie (le bronze).

Au-delà des podiums, les athlètes Filoup ont profité de la compétition pour battre plusieurs records personnels et terminer 18 fois dans le top 8. Soulignons d’ailleurs que Sara-Kim Veilleux a réalisé un pointage de 2777 qui pulvérise l’ancienne marque du club qui appartenait à Rosalie Ouellet (1181 points), alors que Julianne Noël est la première fille du club à courir sous les 8 minutes en 15 ans.

Il ne faut pas non plus passer sous silence la force mentale de Laurie Allard. La jeune femme, qui ne peut plus courir avant le mois de mai en raison d’une maladie, a retroussé ses manches en s’investissant dans les lancers. Laurie a un caractère de battante et de vouloir dépasser ses limites techniques et de performance.

ÉLISA JEAN

Saluons également le travail de la marcheuse louperivoise Élisa Jean qui a été sacrée championne canadienne à la suite d'une superbe course au 3000m. Elle a traversé la distance en 16m45,94, une performance qui la place au 15e rang tous les temps au pays.