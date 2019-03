Trois Vaillants se démarquent au Championnat canadien d’athlétisme en salle

Les 16 et 17 mars, trois athlètes du club d’athlétisme Les Vaillants du Témiscouata, Vanessa Ayers, Pier-Olivier Lebrun et Éloi Rousseau ont participé au Championnat canadien Hershey d’athlétisme en salle, qui se déroulait au Centre Claude-Robillard à Montréal.

Ces trois athlètes juvéniles membres du programme sport-études athlétisme de l’école secondaire du Transcontinental ont eu la chance de comparer leurs talents avec les représentants des autres provinces. Les trois athlètes du Témiscouata sont revenus de la métropole avec chacun une médaille au cou.

La favorite, Vanessa Ayers de Rivière-Bleue, a connu un début de compétition difficile. Elle est demeurée au 5e rang durant une bonne partie de son épreuve au lancer du poids. Au 5e essai, un bon lancer lui a permis de retrouver sa confiance et de s’emparer provisoirement de la 2e place. Au 6e et dernier lancer, Vanessa a réussi un record personnel de 14,26m devançant ainsi toutes ses rivales par plus de 35 centimètres. Elle a ainsi obtenu un troisième titre canadien.

Pier-Olivier Lebrun de Saint-Eusèbe, champion provincial au triple saut, a réitéré ce choix au Championnat canadien Hershey. Malgré des sauts moins longs qu’il espérait, Pier-Olivier a tout de même complété la compétition en remportant médaille de bronze. Il s’agissait pour lui d’un premier podium dans le cadre d’une compétition de niveau national.

Pour Éloi Rousseau, la compétition ne s’est pas amorcée comme souhaité. En effet, lors de la qualification du 60m haies U18, l’athlète de Pohénégamook a été disqualifié en commettant un faux départ. Toutefois, Éloi s’est repris au saut en hauteur et a égalé sa marque personnelle de 1,83m, ce qui lui a permis, lui aussi, de décrocher une médaille de bronze.

Éloi Rousseau et Pier-Olivier Lebrun se rendront aux Championnats provinciaux scolaires qui se tiendront les 23 et 24 mars. Ils accompagneront d’autres membres du club Les Vaillants et représentants de l’Est du Québec. Quant à Vanessa Ayers, le Championnat canadien Hershey a conclu sa saison intérieure. Elle prend donc une courte pause avant de se préparer pour la saison extérieure.