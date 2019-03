Les 3L se font blanchir par le Cool FM de Saint-Georges

Les 3L de Rivière-du-Loup ont été blanchis à domicile 4 à 0 par le Cool FM de Saint-Georges lors du 3e match de la série disputé le 15 mars au Centre Premier Tech de Rivière-du-Loup. Les 3L feront donc face à l’élimination dès ce soir puisqu’ils n’ont pas encore réussi à déchiffrer l’énigme défensive du Cool FM.

«C’est très décevant. On est sorti en lion lors des dix premières minutes. On suivait le plan de match, ça allait super bien. On s’est fait marquer un but, les genoux ont plié et on jouait le bâton serré (…) La bonne nouvelle c’est qu’on est pas encore mort, il reste encore des parties, mais il va falloir commencer à travailler», a commenté Francis Meilleur des 3L de Rivière-du-Loup.

Dès le premier but marqué par les visiteurs en 1ère période, les 3L ont donné l’impression de s’être fait scier les jambes et n’ont pas été en mesure de profiter de quelques occasions de marquer en avantage numérique au cours du match. Les buts du Cool FM ont été marqués par Keven Cloutier, Patrick Lapostolle, Francis Charland et Yannick Tifu.

«On ne s’est pas présenté, on disait la semaine passée qu’on était pas chanceux et qu’on aurait un meilleur sort. Aujourd’hui, on a le sort qu’on mérite», explique l’entraineur des 3L, Simon Turcot. Ce dernier souligne que son équipe ne veut pas baisser les bras, et que ses joueurs doivent tout de même repartir en neuf, trouver du positif afin de débloquer.

Éprouvant un inconfort, le gardien de but des 3L de Rivière-du-Loup, Guillaume Decelles, a été remplacé par Loïc Lacasse entre la 1ère et la 2e période de jeu. «Il va falloir résoudre l’énigme Russo, il a l’air de Carey Price de l’autre bord. Il va falloir mettre du trafic, prendre les retours pour rendre son travail difficile (…) On ne peut pas s’attendre à gagner avec trois buts marqués en trois matchs», explique le gardien Loïc Lacasse.

Adam Russo a réalisé 32 arrêts, signant ce blanchissage pour le Cool FM. Les 3L de Rivière-du-Loup feront face à l’élimination dès ce soir à 20 h à Saint-Georges contre le Cool FM.