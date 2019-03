Médaille d’or pour l’équipe féminine de basketball juvénile Les Sphinx

La 2e édition du «Tournoi de basketball des Lauréats» a eu lieu les 9 et 10 mars dernier au Cégep de Saint-Hyacinthe. L’équipe féminine Les Sphinx de l’École secondaire de Rivière-du-Loup s’est hissée à la première marche du podium dans la catégorie juvénile.

Pour l’équipe des Sphinx, le tournoi a débuté samedi midi avec une première victoire de 80 à 7 contre les Patriotes de Drummondville. Il s’est poursuivi samedi après-midi avec une deuxième victoire de 46-43 contre les Lauréats de Saint-Hyacinthe.

Après avoir vaincu deux équipes de l’ouest de la province dans le «pool 1», la formation louperivoise s’est donc retrouvée, dimanche après-midi, en finale pour la médaille d’or contre l’équipe des Griffons de Granby, gagnante du «pool 2». Avec un début de match un peu plus serré et un pointage de 35-34 à la mi-temps, les Louperivoises ont ainsi remporté le match par un pointage final de 54-45. Cette dernière victoire a permis à l’équipe des Sphinx de décrocher le titre de l’équipe championne du Tournoi dans sa catégorie respective.

CHAMPIONNAT RÉGIONAL

Fait intéressant, le «Tournoi des Lauréats» aura été pour les Sphinx leur premier tournoi sur la scène provinciale en dehors de la saison régulière et aura servi de préparation en vue des finales régionales de basketball féminin de la RSEQ Est-du-Québec qui se tiendront les 16 et 17 mars prochain à Amqui. Ce championnat régional servira notamment à déterminer l’équipe gagnante en vue des prochains championnats provinciaux de la RSEQ qui se tiendront du 12 au 14 avril à Rimouski.

L’équipe louperivoise est présentement en première position au classement de la Division 2 (AA) pour la région de l’Est-du-Québec (Bas-Saint-Laurent et Gaspésie) qui compte un total de douze équipes dans la catégorie juvénile féminin. «Nous sommes fiers des filles, tout le long de la saison elles se sont battues, elles ont persévéré et travaillé en équipe», explique l’entraîneuse-chef Marie-Ange Diemu Muadi. «Elles ont fait preuve de détermination et ont eu beaucoup de cœur au ventre, ce qui nous a permis de non seulement finir premières durant la saison régulière, mais également de remporter ce tournoi», conclut-elle.

Sur la photo : Henderson Charles, assistant-entraîneur et ancien joueur de basketball de l’Université de Concordia, Anne-Marie Chouinard, Mary-Alex Martin, Sarah Bérubé, Mélina Laplante, Naomy Martin, Emmy Lapointe, Frédérique St-Onge Dionne et Marie-Ange Diemu Muadi, entraîneuse-chef. Rangée avant : Élodie Guimont et Emmy Létourneau.