Des Loupiots à Québec, Calgary et Rimouski

La fin de semaine dernière, plusieurs membres des Loupiots étaient à l’action dans 3 compétitions différentes.

Tout d’abord, trois Loupiots se sont rendus dans la région de Québec afin de participer à la 54e édition des Jeux du Québec. Ils faisaient partie des huit patineurs et patineuses de la délégation de l’Est-du-Québec. Félix Lacombe, qui patinait dans la catégorie des 12 ans masculin, a pris le 13e rang au 1000m, la 12e position au 1500m et a terminé 14e au 400m. Étienne Pelletier, chez les 14 ans masculin, a terminé 9e au 1000m, 12e au 1500m et 13e au 400m.

Quant à notre troisième représentante, Adora Seni, qui patinait dans la catégorie des 13 ans féminin, elle est montée sur le podium sur les trois distances en remportant la médaille de bronze au 1000m, celle d’argent au 1500m ainsi que l’or au 400m. Notons également la performance de l’équipe de relais féminine de l’Est-du-Québec qui a pris le 4e rang, un résultat historique pour la région.

De leur côté, Clara Boucher et Alexis Marceau se sont envolés pour les Sélections Canadiennes Senior à Calgary. Cette compétition regroupait les 32 meilleurs patineurs au Canada par sexe et avait comme enjeu une place sur l’équipe nationale. Alexis Marceau a pris le 12 rang au cumulatif, avec entre autres, une 9e place au 1500m et une 6e place au 1000m. De son côté, après s’être bien battue tout au long de la fin de semaine, Clara Boucher a terminé au 32e rang au cumulatif des points, dont une 26e place au 1500m et une 27e place au 500m.

Enfin, nos plus jeunes patineurs se sont rendus à Rimouski afin de participer au Festival des Vives Lames qui concluait les compétitions au niveau régional. 9 patineurs des Loupiots ont pris part à l’événement dans les différentes catégories, déterminées par groupes d’âge double mixtes. Chez les 6-7 ans, Romain Naasz a terminé au 11e rang du groupe 1 alors que Dylan Boucher a pris le 4e rang du groupe 3.

Dans le groupe 2 des 8-9 ans, Maude Perron a récolté l’or, Cédric Boudreau-Alexandre a pris le 8e rang, Laurence Charron a terminé au 9e rang et Louka Fournier au 10e rang. Louis Doré a quant à lui terminé au 9e rang du groupe 3 de cette même catégorie et Adam Pelletier a pris le 11e rang du groupe 4. Enfin, dans le groupe 1 des 10-13 ans, Alexy Vallée a terminé au 14e rang.