La LNAH veut éliminer les gestes et propos racistes, sexistes ou homophobes

La Ligue nord-américaine de hockey (LNAH) réitère ses plus sincères excuses à l’égard du joueur Jonathan-Ismaël Diaby et de sa famille, à la suite des incidents déplorables qui sont survenus dans les gradins durant le match auquel Jonathan a participé au cours de la fin de semaine dernière à Saint-Jérôme.

«Nous accueillons avec plaisir les partisans, les parents et les amis de nos joueurs et le grand public à tous nos matchs et nous voulons leur offrir un bon spectacle de sport dans un environnement agréable et sécuritaire», affirme Jean-François Laplante, commissaire de la LNAH. «Nous condamnons tout comportement ou propos raciste, sexiste ou homophobe à l’égard d’un joueur, d’un entraîneur ou d’un officiel et nous ne les tolérerons pas».

C’est pourquoi la LNAH a appuyé Jonathan Diaby dans sa démarche de dénonciation et tient à remercier les nombreux médias qui lui ont offert leur tribune. La Ligue nord-américaine de hockey souhaite que le message de Jonathan et les nombreux appuis qu’il a suscités contribuent à éliminer totalement ces propos et ces gestes offensants.

«À la suite de ces incidents, nous avons décidé, avec l’appui de tous les propriétaires des équipes du circuit, de mettre en œuvre une série de mesures qui contribueront à assurer une meilleure sécurité pour toutes les personnes qui viennent assister à nos matchs et à informer le public sur nos attentes et sur les propos et les comportements qui ne seront pas tolérés lors de nos activités», a ajouté Jean-François Laplante.

À compter du 1er mars 2019, ces mesures comprendront :

Un message diffusé au début de chaque match rappelant la tolérance zéro de la LNAH à l’égard des gestes ou propos discriminatoires.

Un renforcement de la sécurité dans les amphithéâtres et l’expulsion immédiate des contrevenants.

Une directive aux officiels qui devront interrompre le match jusqu’à l’expulsion de toute personne qui enfreint les règles concernant la discrimination.

La Ligue nord-américaine de hockey multiplie les efforts afin de faire la promotion du calibre de jeux offert par ses équipes qui permet d’aider les hockeyeurs professionnels à mieux cheminer en fin de carrière vers une vie de citoyen responsable.