Le décompte est lancé vers la Finale des Jeux du Québec 2021

Dans deux ans, jour pour jour, la ville de Rivière-du-Loup accueillera plus de 3 300 athlètes en provenance d’un peu partout en province dans la cadre de la 56e Finale des Jeux du Québec 2021. La marque des 24 mois a été soulignée, ce mardi 26février, par la levée symbolique d’un drapeau devant l’hôtel de ville.

Pour le comité organisateur, le décompte signifie que les choses vont s’accélérer dans l’organisation de l’événement d’envergure provincial. Les coprésidents Marie-Pier Boudreau-Gagnon et Christian Pelletier seront de plus en plus présents sur le terrain, avec leur équipe, afin de mobiliser le milieu et préparer les compétitions.

«On commence à parler en nombre de mois, alors on sent vraiment qu’on s’approche du grand moment», a souligné Karine Malenfant, directrice générale du comité organisateur. «Nous allons aussi bientôt à Québec où est organisée la dernière Finale hivernale avant la nôtre. Ce sera une occasion pour nous de regarder les sites de compétition et l’organisation dans son ensemble.»

Déjà l’organisation louperivoise se trouve dans une situation enviable au plan financier. Elle a amassé environ de 830 000 $ en partenariats privés sur un objectif de 1 030 000 $. Des démarches pour aller chercher la somme manquante sont déjà entamées.

«C’est un soulagement. Cela nous permet de nous concentrer sur la mission même des Jeux qui est de faire un événement sportif majeur et de le faire vivre aux jeunes qui vont venir à Rivière-du-Loup», a-t-elle complété, ajoutant que beaucoup de travail doit encore être accompli, mais que tout se déroule très bien.

Présents à Rivière-du-Loup pour la levée de rideau, le président de SPORTSQUÉBEC, Michel Allen, a applaudi le travail réalisé jusqu’à présent. Il n’a pas manqué de rappeler que Rivière-du-Loup a une signification particulière dans l’histoire des Jeux, puisqu’elle avait organisé la première finale officielle en 1971.

«Chez SPORTSQUÉBEC, nous sommes très très confiants du milieu hôte ici à Rivière-du-Loup. Le travail est entamé depuis un an ou deux et il est déjà bien avancé. Il y a une belle équipe, dynamique, alors nous sommes très sereins», a-t-il partagé.

JEUX DU QUÉBEC

Les compétitions de la 56e Finale des Jeux du Québec 2021 débuteront le 26 février 2021 sur les différents plateaux sportifs de la région. En plus des athlètes, elles accueilleront plus de 1 500 entraineurs, accompagnateurs, officiels et missionnaires seront au rendez-vous. L’aide de plus de 3000 bénévoles et d’une quarantaine d’employés sera aussi nécessaire.

Notons que plusieurs activités de mobilisation sont prévues dans les prochaines semaines. La population est d’ailleurs invitée à suivre l’événement sur la page Facebook des Jeux du Québec.