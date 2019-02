Deux hockeyeurs immortalisés au Centre Premier Tech

Au cours d’une cérémonie spéciale qui aura lieu ce 1er mars prochain, la Ville de Rivière-du-Loup reconnaitra la carrière de Jean-Claude Lepage et Réjean Hamelin, pour en conserver mémoire dans le livre d’histoire du hockey sur glace régional.

Jean-Claude Lepage a ainsi joué au hockey au sein des équipes intermédiaires et seniors des Loups, du Frontenac et des 3L de Rivière-du-Loup, des années 1965 à 1983. Le regretté Réjean Hamelin a pour sa part évolué au sein des mêmes équipes, des années 1964 à 1979. Tous deux furent des rouages importants lors des championnats de 1975-1976 et 1976-1977.

Ce vendredi 1er mars 2019, à 20 h, deux bannières à leur nom seront hissées au plafond du Centre Premier Tech, lors d’une cérémonie précédant le match des 3L. Des proches et invités seront présents, de même que la mairesse de Rivière-du-Loup, Sylvie Vignet, et les membres du conseil.

Rappelons que les deux hommes figurent parmi le groupe select des membres du Panthéon des sports de Rivière-du-Loup, eux qui ont été intronisés en 2009 (Réjean Hamelin) et 2011 (Jean-Claude Lepage) respectivement. Cette nouvelle reconnaissance a été initiée et préparée par un comité regroupant des citoyens et des élus municipaux.