Les Vaillants s’illustrent à Québec et Sherbrooke

La dernière fin de semaine a été fort occupée pour le club Les Vaillants, qui a dû composer avec deux événements organisés simultanément à Québec et à Sherbrooke. Une délégation de sept athlètes était dans la capitale nationale, à l’occasion du troisième championnat régional scolaire d’athlétisme de Québec/Chaudière-Appalaches. Cinq autres athlètes étaient à l’Université de Sherbrooke, afin de prendre part aux championnats provinciaux des catégories juvénile, sénior, vétéran, ainsi que des épreuves combinées benjamin et cadet.

L’entrée en scène des championnats provinciaux, s’est faite par l’entremise d’Éloi Rousseau (sport-études). L’athlète de Pohénégamook a pris le 7e rang au saut en longueur. Dans les épreuves de lancers, Vanessa Ayers (sport-études) et Tommy Blier ont très bien figuré. Vanessa a remporté des médailles d’or au lancer du poids 3kg (juvénile) et 4kg (sénior). L’athlète de Rivière-Bleue est ainsi sacrée championne du Québec en salle, pour une 5e année consécutive.

Pour sa part, Tommy a récolté une médaille d’argent au lancer du marteau, grâce à un beau record personnel. Il s’est également classé 4e au lancer du poids. Sur piste, Pier-Olivier Lebrun (sport-études) a décroché la médaille de bronze au 400m. L’athlète de St-Eusèbe a ensuite triomphé au triple-sauts, devenant à son tour champion provincial.

Du côté de Québec, les représentants de l’école secondaire du Transcontinental se sont bien démarqués, au Peps de l’Université Laval. Chez les benjamins, Vanessa Beaulieu (sport-études) de Pohénégamook, a connu une superbe compétition, réalisant trois records personnels. Elle a obtenu la deuxième place au saut en hauteur, la troisième position en longueur, en plus de bien faire au 150m. Son compatriote Shawn Morin (sport-études), a aussi très bien fait avec une médaille de bronze au lancer du poids, en plus d’une 7e place au 800m.

Toujours dans la même catégorie, Raphaël Gingras (sport-études) de Rivière-Bleue était à l’œuvre au saut en hauteur, ainsi qu’au sprint, sur les distances de 60m et 150m. Dans la catégorie cadette, Marylou Caron (sport-études) de Pohénégamook, a réalisé des records personnels au saut en hauteur et au 200m. Elle a aussi fait le 60m. Rosaly Noël-Ouellet (sport-études) a atteint la finale du lancer du poids, en plus de prendre part au saut en hauteur. Chez les garçons, Dominic Lahey a amélioré sa meilleure marque au lancer du poids, afin de s’emparer de la deuxième place. Enfin, Nathan Lebrun (sport-études) de St-Eusèbe, a terminé 8e au saut en longueur, en plus de participer au 60m et au 200m.

Après la vaste récolte de samedi, trois athlètes étaient de retour sur piste le dimanche. C’est encore Éloi Rousseau, qui avait l’honneur d’amorcer la journée. Ce dernier s’est fait surprendre au saut en hauteur, où il a terminé au deuxième rang, avec un saut de 1,80m. Il s’est toutefois très bien repris au 60m haies en réussissant un énorme progrès en franchissant la ligne d’arrivée troisième, avec un chrono de 8,79 secondes.

Rosaly Sirois (sport-études), de St-Athanase, a vécu son premier championnat provincial, en ne réalisant rien de moins que cinq épreuves dans la même journée! La jeune benjamine a terminé le pentathlon, avec une très respectable 8e position. Pier-Olivier Lebrun a quant à lui mis terme à sa compétition, avec l’épreuve du 800.