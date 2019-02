Hommage à Claude Giroux : Jean-Philip Chabot aux côtés de son ancien coéquipier

Le capitaine des 3L de Rivière-du-Loup, Jean-Philip Chabot, était aux premières loges lorsque les Olympiques de Gatineau ont rendu hommage à Claude Giroux, aujourd’hui l’un des meilleurs joueurs de la Ligue nationale de hockey (LNH), ce mercredi 20 février.

Chabot, qui a aussi été porté le «C» pour les Olympiques en 2007-2008, a été invité par l’athlète et l’organisation à participer à la cérémonie du retrait du chandail numéro 28 avec Paul Byron. Il a d’ailleurs tendu à son ancien coéquipier la Coupe du Président qu’ils avaient remporté ensemble cette même année contre les Huskies de Rouyn-Noranda.

«On s’était revus cet été lors d'activités organisées par les Olympiques, mais de pouvoir lui apporter la Coupe du Président au centre de la glace devant les partisans de l’équipe, c’était un très beau feeling […] Je suis très heureux d’avoir eu la chance de vivre le retrait de son chandail à ses côtés», a-t-il raconté, jeudi, reconnaissant.

Jean-Philip Chabot a évolué avec ses amis Claude Giroux et Paul Byron, joueur du Canadien de Montréal, entre 2006 et 2008. «Ce sont des souvenirs incroyables», s’est-il remémoré. «Pendant les séries de 2008, nous n’étions pas les favoris et nous n’avions pas l’avantage de la glace à chaque ronde, mais nous formions tous une vraie famille. Ce n’était pas un gros joueur [Giroux] et le reste de l’équipe, c’était 25 joueurs qui travaillaient ensemble.»

«BOURRÉ DE TALENTS»

Sans rien enlever aux très talentueux joueurs de hockey avec qui il a joué au cours de sa carrière [Brad Marchand et Keith Yandle pour en nommer d’autres], Jean-Philippe Chabot n’hésite pas à souligner que Claude Giroux était dans une classe à part.

«Au-delà des statistiques, c’était un joueur dont l’intelligence sur la glace était supérieure. Il était impressionnant. C’était le meilleur joueur de l’équipe, sans doute même de la ligue, mais il est toujours resté humble et proche de tout le monde.»

L’attaquant des 3L se souvient qu’à son retour du Championnat du monde junior de 2008, lors duquel il avait remporté la médaille d’or avec le Canada, Giroux ne voulait même pas discuter de son expérience. «On en a parlé un peu, mais l’important pour lui, c’était de se concentrer sur la fin de saison avec les Olympiques. C’est un gars d’équipe.»

Jean-Philip Chabot mentionne être resté en contact avec Byron et Giroux. Il sera d’ailleurs au Centre Bell ce soir pour la rencontre entre le Canadien et les Flyers de Philadelphie et il sera témoin du duel que se livreront ses deux anciens compatriotes sur la glace. Une rencontre après la partie est déjà prévue.