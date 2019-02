Des pongistes s’illustrent à Trois-Pistoles

La 3e manche du circuit régional de tennis de table du Bas-St-Laurent avait lieu le 9 février. Pour l'occasion, plus de 35 pongistes se sont donné rendez-vous à l'École secondaire de Trois-Pistoles.

Plusieurs joueurs du club de tennis local ont encore une fois très bien performé, alors qu'Octave Lebel a pris le 1er rang chez les garçons 9 ans, Émile Belzile la 2e place dans la catégorie garçons 11 ans, Jake Bourgeois la 4e position chez les garçons 11 ans, Angélique Larrivée la 3e place chez les filles 13 ans, Andy Bourgeois la 1re place chez les garçons 13 ans et Maëlik Roy Malenfant la 2e place dans la catégorie garçons 13 ans. Notons aussi la victoire de Nicolas Vaney dans la catégorie garçons 15 ans, suivi d'Olivier Dumont (2e) et Alexis Dumont (5e).

Andy Bourgeois est toujours aussi dominant, lui qui n’a pas perdu un seul set depuis deux ans sur le circuit. De son côté, Nicolas est monté sur la plus haute marche du podium dans catégorie la plus relevée au BSL tout en étant l’un des plus jeunes de cette catégorie.

De plus en plus, le tennis de table gagne en popularité dans la région. Le club de Trois-Pistoles remarque quelques nouveaux visages pour qui ce sport jusque-là récréatif semble les intéresser de plus en plus.

Sur la photo, de gauche à droite, derrière: Olivier Dumont, Alexis Dumont et Jeff Lévesque-Gagnon. À l'avant: Andy Bourgeois, Angélique Larrivée, Nicolas Vaney et Jake Bourgeois.