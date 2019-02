Une belle expérience pour les Sphinx aux États-Unis

Les Sphinx de l’École secondaire de Rivière-du-Loup tracent un bilan positif de la participation de quatre équipes à un tournoi de hockey disputé du côté de Hooksetts, aux États-Unis, la fin de semaine dernière.

Les formations M12, M13, M15 mineur et M15 majeur ont connu du succès en récoltant plusieurs victoires. L’équipe des moins de 13 ans s’est notamment démarquée avec une fiche de 3 victoires et 1 match nul. Elle aurait cependant dû connaître un parcours parfait afin de poursuivre sa route vers la demi-finale.

«Les commentaires ont été très positifs, autant du côté des jeunes que des parents. Au-delà des résultats, les joueurs ont connu l’expérience du hockey américain et ils ont vécu quelque chose de nouveau», a expliqué l’entraineur-chef des M15 majeur, Chad Lacasse. «Ils ont aussi fait face à de l’adversité et c’est une très bonne chose.»

À travers les matchs organisés, les équipes ont été en mesure de faire différentes activités, dont assister à un match de hockey universitaire division 1 ou encore effectuer un arrêt à Boston.

Au total, une soixantaine de jeunes et une vingtaine de parents et d’entraineurs ont participé à cette aventure au New Hampshire. Un projet qui pourrait faire des petits dans les années à venir.