Foule record de 1 600 spectateurs pour le tournoi interprovincial de ballon sur glace du Témiscouata

Du 15 au 17 février avait lieu le tournoi interprovincial Desjardins de ballon sur glace du Témiscouata à l’aréna Jacques-Dubé de Témiscouata-sur-le-Lac et à celui de Dégelis. Plus de 700 joueurs provenant du Québec, de l’Ontario, du Nouveau-Brunswick et de la Nouvelle-Écosse y ont pris part. Ainsi, 51 équipes ont disputé 93 matchs dans 10 catégories.

Dans les cinq catégories d’âge mineur, les équipes du Ballon sur glace (BSG) mineur du Témiscouata ont récolté un total 4 médailles d’or. Dans le U-10, le Blitz l’a emporté par la marque de 1 à 0 au dépend des Tigres de Saint-Cyprien en finale. Puis, le Blitz U-12 masculin a vaincu les Castors de Sayabec par un pointage de 2 à 1 alors que le but vainqueur a été marqué avec seulement deux secondes à faire à la rencontre.

Ensuite, le Blitz U-15 masculin a monté sur la première marche du podium à la suite d’un gain de 1 à 0 contre le Stealth de Marionville en Ontario. Ce club venait récemment de terminer au 3e rang du Championnat de leur province dans le U-15. Aussi, dans la catégorie U-17 féminin, les T-Miss ont disposé du RPF de Sayabec par la marque de 5 à 0 en finale.

De plus, l’équipe T-Miss a récolté la médaille d’argent dans la catégorie U-12 féminin aux dépens des Mini-Chouettes de Sayabec qui l’ont emporté au total des deux matchs. Par ailleurs, le BSG mineur du Témiscouata avait aussi des équipes qui ont participé à d’autres catégories, mais sans participer aux finales soit dans les classes Femme intermédiaire B, Homme participation et Homme élite. Mentionnons également que les 31 élèves membres du programme sportif ballon sur glace de l'École secondaire de Cabano ont participé à ce tournoi.

Voici les résultats des autres finales dans les catégories senior :

Mixte élite : Victoire de Créations Michel D’Astous de Sayabec par la marque de 3 à 1 au dépend de Construction Stef du Témiscouata;

Mixte récréatif : Gain de GT Québec par un pointage de 2 à 0 au dépend des Remparts CMR St-Jean;

Femme élite B : Victoire des As de Sainte-Anne-des-Plaines contre les Pionnières de Rimouski par la marque de 1 à 0;

Homme participation : Gain en prolongation des Prédateurs de Sainte-Anne-des-Plaines par un pointage de 2 à 1 contre les Remparts CMR St-Jean;

Homme open : Victoire des Patriotes par la marque de 4 à 1 au dépend du GT de Québec

«Ce tournoi interprovincial Desjardins de ballon sur glace du Témiscouata fut de nouveau un succès comme en témoignent les 1600 spectateurs et plus qui ont assisté aux différents matchs tout au long de la fin de semaine. D’ailleurs, ce tournoi n’aurait pas été possible sans l’apport et l’engagement de nos précieux bénévoles. Nous aurons d’ailleurs tout un défi à relever prochainement alors que notre organisation recevra le Championnat canadien juvénile au début d’avril à Rivière-du-Loup», conclut le président du BSG mineur du Témiscouata et organisateur du tournoi, Alain Dugas.

Le BSG Mineur du Témiscouata existe depuis plus de 16 ans. À chaque saison, il permet à plus d’une centaine de filles et garçons âgés entre 6 et 19 ans de pratiquer le ballon sur glace à des niveaux récréatifs et compétitifs et incite les jeunes à adopter de saines habitudes de vie. Depuis la fondation de l’organisation, ses différentes équipes ont remporté près de 60 médailles lors de championnats provinciaux et nationaux.