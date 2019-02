L’équipe M13 des Sphinx de Rivière-du-Loup rencontre des anciens Bruins de Boston

Un groupe de joueurs de hockey scolaire de l’équipe M13 des Sphinx de Rivière-du-Loup en tournoi ce weekend à Hooksett au New Hampshire ont eu la chance de rencontrer trois anciens joueurs des Bruins de Boston, soit Réjean Lemelin, Tom Songin et Rick Middleton.

Les joueurs de l'École secondaire de Rivière-du-Loup jouaient au même aréna où se déroulait un match des «Boston Bruins Alumni», soit une équipe des anciens des Bruins de Boston. Entre les périodes, les Sphinx M13 ont eu la visite des trois joueurs. Ils ont pu brièvement échanger avec eux et prendre quelques photos.

Les M13 ont été éliminés du tournoi, malgré trois victoires et une partie nulle. Quatre équipes des Sphinx, soit les M12, les M13, les M15 mineur et les M15 majeur participaient à ce tournoi. La délégation louperivoise comptait 58 joueurs, 7 entraineurs et 25 accompagnateurs.

Plus de détails suivront dans votre édition d’Info Dimanche du 20 février.