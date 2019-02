Les 3L subissent un revers émotif contre l’Assurancia de Thetford Mines

Les 3L de Rivière-du-Loup menaient 3 à 0 après une seule période de jeu contre la meilleure équipe de la Ligue nord-américaine de hockey, l’Assurancia de Thetford Mines le 16 février. Les pénalités octroyées aux 3L ont toutefois mis le feu aux poudres, dans une rencontre que l’entraineur des 3L, Simon Turcot, qualifie «d’injuste». L’Assurancia a quitté le Centre Premier Tech avec une victoire de 6 à 5 en poche.

«Honnêtement, c’est triste parce que toute la semaine on a parlé d’un match au sommet entre la première position et la deuxième position de la ligue, pourquoi ils ne mettent pas les meilleurs aussi partout?», se questionne Simon Turcot, en faisant référence aux officiels. Ce dernier ne souhaite pas faire porter la responsabilité de la défaite uniquement aux arbitres, mais estime que le match disputé à Rivière-du-Loup était injuste.

«Un gars comme Thomas Bellemare, qui un rôle spécifique dans une équipe, s’en prend à Maxime Villemaire, qui est notre joueur notre plus utile et le meilleur buteur de la ligue, et c’est toléré (…) De notre côté, on a des gars avec du caractère comme Kéven Veilleux et Maxime Villemaire. Ça veut dire ‘’free shot partout’’ ? On regarde Macenauer de l’autre côté qui est un excellent joueur de hockey. J’aimerais ça que Murphy parte après pour voir. Ça ne durerait même pas une seconde et demie et ça serait déjà terminé. Il ne faudrait pas qu’il en mettre trop parce que ce serait un quatre minutes, un 10 minutes et ainsi de suite (…) Villemaire a une certaine réputation, mais c’est le meilleur buteur de la ligue, à un moment donné il va falloir qu’on le protège», estime Simon Turcot, qui en avait long à dire à la suite du revers de 6 à 5 encaissé par son équipe.

Il concède toutefois que certains de ses joueurs et lui-même ont perdu le contrôle d’eux-mêmes et de leurs émotions. L’entraineur a d’ailleurs été expulsé de la partie en 3e période pour une inconduite grossière, tout comme Maxime Villemaire, qui a aussi écopé d’une pénalité d’inconduite. Des partisans ont manifesté leur mécontentement à l’endroit des officiels, notamment en brandissant une paire de lunettes en leur direction.

En première période, les 3L semblaient en contrôle de la rencontre, alors que Dominic Beauchemin, Marc-André Tourigny et Kéven Veilleux se sont inscrits au pointage. La deuxième période a été l’affaire d’Alexandre Giroux de l’Assurancia de Thetford Mines, qui a signé un tour du chapeau. Ce dernier a marqué à deux reprises en avantage numérique. Maxime Macenauer a donné une avance de 4 à 3 à l’Assurancia. Il a été imité encore une fois par Alexandre Giroux en avantage numérique, puis par Francis Beauvillier, en désavantage numérique.

Avec moins de deux minutes à faire à la 3e période, Louick Marcotte a semblé réveiller les 3L en marquant le 4e but des 3L. Marc-André Tourigny a ramené les Louperivois dans le match en portant la marque à 6 à 5, mais c’était trop peu trop tard, à une minute de la fin de la partie.

«Il faut rester en contrôle de nos émotions et de nos gestes. Dans les séries, on va en avoir de l’adversité. C’est sur qu’on va devoir faire face à des parties plus difficiles (…) Toute l’énergie que tu perds à piocher et à gueuler, peu importe, c’est de l’énergie que tu ne mets pas dans la partie pour nous aider à gagner», explique le capitaine des 3L de Rivière-du-Loup, Jean-Philipe Chabot.

Le mot d’ordre est toutefois clair, il reste encore des apprentissages à faire du côté des joueurs des 3L avant d’amorcer les séries ce printemps. «Ça fait deux fois en deux parties qu’on mène 3 à 0 contre Thetford et qu’on se fait ramener. Je pense qu’on a des choses à apprendre avant les séries. On va apprendre de nos erreurs et on va revenir plus fort. On s’est écrasé et on a laissé nos émotions s’emporter un peu trop. On tourne la page, il reste des gros matchs à aller chercher pour le reste de la saison et on va se concentrer là-dessus», a commenté Marc-André Tourigny à l’issue du match contre Thetford Mines.

Dans les circonstances, l’entraineur des 3L Simon Turcot estime que ses joueurs ont tout de même joué un solide match, en perdant par un seul but contre la meilleure équipe de la ligue. La prochaine partie disputée par les 3L de Rivière-du-Loup se déroulera le 22 février à 20h contre le Cool-Fm de Saint-Georges au Centre Premier Tech de Rivière-du-Loup.