Plus de 700 joueurs au tournoi interprovincial de ballon sur glace du Témiscouata

Du 15 au 17 février se déroulera le tournoi interprovincial Desjardins de ballon sur glace du Témiscouata, soit le plus gros événement du genre dans l’Est du Canada. L’organisation accueille cette année une participation record de 51 équipes soit 34 dans les classes adultes et 17 dans les catégories mineures. Ces formations proviendront du Québec, de l’Ontario et du Nouveau-Brunswick.

Plus de 700 joueuses et joueurs prendront ainsi part au tournoi et proviennent de ces mêmes provinces, mais également de la Nouvelle-Écosse. Par ailleurs, tous les participants seront hébergés au Témiscouata pour ce tournoi.

Le calibre sera très relevé lors de cette compétition avec la participation de plusieurs champions québécois et canadiens. D’ailleurs, dans la classe Homme open, on retrouvera les trois équipes médaillées du dernier Championnat québécois de la catégorie Homme élite.

«La population du Témiscouata et des environs est attendue en grand nombre car 8 équipes du Ballon sur glace (BSG) mineur Témiscouata seront en action ainsi que 5 autres formations du Témiscouata évoluant dans des catégories adultes» mentionne le président du BSG mineur du Témiscouata et organisateur du tournoi, Alain Dugas.

Il y aura un total de 93 matchs pendant la fin de semaine, soit 59 à l’aréna Jacques-Dubé de Témiscouata-sur-le-Lac (du vendredi au dimanche) et 34 à l’aréna de Dégelis (le samedi et le dimanche). La première partie du tournoi aura lieu le vendredi 15 février à 16 h 40 à Témiscouata-sur-le-Lac alors que la dernière finale devrait débuter le dimanche 17 février à 17h15, toujours à l’aréna Jacques-Dubé.

Le coût de l’admission est de 5$ la journée ou 10$ pour l’ensemble du tournoi. Il sera d’ailleurs possible d’obtenir en direct les résultats du tournoi en suivant le site Web de la Fédération québécoise de ballon sur glace (ballonsurglace.com).