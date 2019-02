«Devenez votre meilleur ami» - Sylvain Guimond

Près de 250 athlètes et entraineurs du Sport-études de l’École secondaire de Rivière-du-Loup ont eu la chance d’assister à une conférence du Dr Sylvain Guimond, expert de renommée mondiale en posture, en biomécanique et en psychologie du sport, ce lundi 11 février. Un discours axé sur l’esprit d’équipe, l’estime de soi et la gestion du stress qui est facile à associer à la vie de tous les jours.

L’expert de renommée internationale, qui a travaillé avec des athlètes élites tels que Mario Lemieux, Tiger Woods, John Smoltz, Greg Norman et Marc Gagnon, a ainsi entretenu les jeunes pendant plus d’une heure et demie sur plusieurs aspects menant au succès.

S’il n’y avait qu’un seul élément à retenir? «Qu’ils doivent devenir leur meilleur ami. Ils doivent s’encourager et rester positifs dans les moments difficiles et les échecs, au même titre qu’ils le seraient avec leur meilleur ami», partage celui qui a également prêté son expertise à titre de consultant à 5 équipes de la NHL ainsi qu’à la NBA, à la NFL, et aux Alouettes de Montréal.

La vie, c’est du sport, croit le Dr Sylvain Guimond. C’est pourquoi la clef du succès dans le sport est aussi souvent celle …dans la vie de tous les jours.

Davantage de détails dans la prochaine édition de votre Info Dimanche.