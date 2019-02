Les Prédateurs affronteront les Panthères en séries

Les Prédateurs du Témiscouata auront une grosse commande lors de la première ronde des séries éliminatoires dans le Circuit régional de hockey (CRH), puisqu’ils affronteront les Panthères du Haut-Madawaska, champions de la saison régulière.

Au terme du calendrier régulier, les Témiscouatains ont ainsi terminé au dernier rang du classement avec une fiche de 6 victoires et 22 revers en 28 matchs. À l’opposé, les Panthères ont récolté 21 victoires cette saison ce qui leur a offert la première position.

Cependant, il ne faut pas seulement se fier aux statistiques, puisque les Prédateurs ont réussi à vaincre leurs opposants du Haut-Madawaska, le 1er février, au Témiscouata. Les hommes de l’entraineur-chef Simon Caron ont remporté la partie 4 à 2 grâce aux buts de Keven Robert (2 fois), William Plourde et William Daudelin, ainsi que le travail du gardien Mathieu Lavoie.

Au cours de la série, les joueurs du Témiscouata devront avoir à l’œil Dean Ouellet, meilleur pointeur du circuit cette saison, tout comme Danny Chiasson, Adam Laite et Alex Emond. Notons que le meilleur pointeur des Prédateurs a été William Plourde avec 22 points en 26 parties.

Voici l’horaire de la série :

Vendredi 8 février: Témiscouata vs Haut-Madawaska (21 h)

Samedi 9 février: Haut-Madawaska vs Témiscouata (20 h HQ à Dégelis)

Samedi 16 février: Témiscouata vs Haut-Madawaska (20 h)

Dimanche 17 février: Haut-Madawaska vs Témiscouata (16 h HQ à Dégelis)

*Vendredi 22 février: Témiscouata vs Haut-Madawaska (21 h)

*Samedi 23 février: Haut-Madawaska vs Témiscouata (20 h HQ à Dégelis)

*Dimanche 24 février: Témiscouata vs Haut-Madawaska (16 h 30)

*indique si nécessaire