Les Albatros se tournent vers la Coupe Dodge

Les Albatros du Collège Notre-Dame ne seront pas des prochaines séries éliminatoires dans la Ligue de hockey midget AAA du Québec. Malgré une solide fin de saison, et une belle victoire contre les Élites de Jonquière dimanche, ils n’ont pas réussi à passer leurs plus proches adversaires au classement général et ainsi obtenir leur laissez-passer pour la danse du printemps.

Les Forestiers d’Amos et les Riverains du collège Charles-Lemoyne ont résisté à la remontée des oiseaux en remportant eux aussi une partie lors de la dernière fin de semaine. Les jeux sont donc faits, et ce même si chaque équipe a deux dernières parties à jouer en saison régulière.

«C’est certain qu’il y a une déception de ne pas être des séries, nous n’avons d’ailleurs pas été en mesure de vivre pleinement notre victoire contre les Élites (4 à 3 en fusillade), mais il faut être capable de regarder le chemin que nous avons parcouru depuis septembre. Ce n’est peut-être pas facile actuellement de faire cet exercice, mais c’est important», a partagé l’entraineur-chef Eudore Aucoin, mardi.

Les Albatros ont en effet connu une progression importante au cours de la saison. Les performances des dernières semaines ont aussi permis aux partisans et à l’organisation de voir le vrai potentiel de cette équipe qui a été minée par des blessures importantes pendant plus de la moitié du calendrier régulier.

«Nous n’avons subi que 4 défaites en temps règlementaires à nos 15 dernières parties. C’est ce qu’il faut retenir, le positif […] Côté blessures, les retours de Zachary Cormier à la défensive et Christophe Chiasson qui a été incroyable offensivement ont donné plus de profondeur à notre équipe. Si la saison s’était éternisée de quelques matchs, on peut croire que nous aurions été dans le portrait, mais ce n’est pas comme cela que ça fonctionne.»

COUPE DODGE

Chose certaine, la formation actuelle des Albatros compte sur plusieurs joueurs de 15 ans qui seront de retour l’an prochain. D’autres, plus vieux, seront sans doute repêchés dans la LHJMQ, mais leur retour n’est pas non plus écarté. Bref, l’expérience acquise cette saison sera un atout important dans quelques mois. Les Albatros ont grandi ces dernières semaines.

«Ce n’est pas un secret, la saison n’a pas été facile. Elle a même été très difficile par moments, mais les joueurs sont restés ensemble, unis. Il y a vraiment une belle chimie entre eux et elle est là pour rester», estime le pilote.

Ce n’est pas la fin pour l’édition 2018-2019 des oiseaux. Il reste d’abord deux parties à jouer du côté de Gatineau et ils comptent bien les remporter. Puis, dans quelques semaines, ils participeront à la Coupe Dodge. «Les joueurs vont continuer à travailler fort à l’entrainement avec trois séances sur la glace par semaine. Nos efforts se concentrent sur cette compétition avec toujours la même éthique de travail.»