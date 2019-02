Anthony D'Amours sur l'équipe de la semaine LHJMQ

Le défenseur de l'Océanic de Rimouski, Anthony D'Amours, a vu ses récentes performances être récompensées. Le natif de Trois-Pistoles a été nommé sur l'équipe de la semaine 19 dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ).

En trois parties, toutes remportées par son équipe, D'Amours a récolté cinq mentions d'aide et il a maintenu un différentiel de +6. Notons que trois de ces passes ont été récoltées lors de la soirée du 2 janvier dans une victoire de 6 à 0 contre les Remparts de Québec. Nul doute, l'athlète de 18 ans s'impose cette saison à la ligne bleue de l'Océanic.

Choix de 2e ronde au repêchage de 2016, le robuste défenseur de 6'03'' et 207 livres possède 1 but et 18 mentions d'aide pour 19 points en 50 matchs. Il possède aussi le 10e meilleur différentiel de la LHJMQ avec +27.