L’URLS du Bas-Saint-Laurent lance le site web Mes premiers Jeux

L’URLS du Bas-Saint-Laurent a lancé le 31 janvier le site web Mes premiers Jeux qui permet aux clubs sportifs de l’Est-du-Québec de faire la promotion de leurs activités d’initiation afin d’offrir aux jeunes âgés de 6 à 12 ans des occasions de découvrir de nouvelles disciplines sportives. Cette plateforme web est disponible à mespremiersjeux-edq.com.

Le programme Mes premiers Jeux est le premier volet du programme des Jeux du Québec. Il a été créé par SportsQuébec pour initier les jeunes aux plaisirs de la compétition sportive et les mettre en contact avec les clubs sportifs de leur milieu. Il permet de valoriser le sport auprès des jeunes en leur donnant l’opportunité de mener une vie active et saine tout en développant de nouvelles passions. Sous la forme de journées portes ouvertes, ces évènements offrent une occasion d'initier de nouveaux adeptes à une discipline, à l'intérieur d'un cadre sécuritaire. Le site Mes premiers Jeux offre un accès à la liste des clubs sportifs de l’Est-du-Québec inscrits ainsi qu’à un calendrier présentant toutes les activités d’initiation offertes dans chaque milieu.

En s’inscrivant au site, les jeunes (accompagnés de leurs parents) ont accès à un passeport d’athlète virtuel personnalisé sur lequel apparaissent, en filigrane, tous les sports au programme des Jeux du Québec. Le jeune peut s’inscrire à une activité d’initiation à partir du calendrier. Chaque participation à une activité alimente le passeport du jeune en illuminant la pastille du sport auquel il a été initié. Le but ultime étant d’encourager l’enfant à essayer différents sports pour que toutes les pastilles s’illuminent dans son passeport et peut-être lui permettre d’allumer sa flamme sportive pour un sport spécifique. Déjà plus d’une trentaine d’activités sont inscrites au calendrier pour la période de la semaine de relâche qui se tient du 2 au 10 mars prochain.

La réalisation de cette initiative par l’URLS du Bas-Saint-Laurent est directement en lien avec la tenue de la Finale des Jeux du Québec à Rivière-du-Loup en 2021. L’objectif étant de faire découvrir toutes les disciplines au programme et d’amener les jeunes à viser une éventuelle participation à cet évènement rassembleur.