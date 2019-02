Le Fleur de Lys du Témiscouata atome BB gagne le tournoi de Lévis

Du 29 janvier au 3 février dernier avait lieu la 50e édition du Tournoi national atome Desjardins de Lévis. L’équipe Fleur de Lys de l’Association du hockey mineur du Témiscouata (AHMT) y a participé et elle a gagné la finale de la catégorie atome BB alors qu’un total de 18 formations se disputaient les honneurs de cette catégorie

En ronde préliminaire, le Fleur de Lys du Témiscouata a conservé une fiche de 2 victoires et 1 défaite pour ainsi terminer au 4erang. L’équipe a ainsi directement accédé aux quarts de finale le samedi 2 février et elle a battu les Éclaireurs de Chaudière-Etchemin au compte de 5 à 1. Puis, le dimanche, lors de la demi-finale, le Fleur de Lys du Témiscouata a facilement vaincu les Éclairs de Monteuil par un pointage de 4 à 0. Ensuite, lors de la grande finale, dans un match chaudement disputé, le Témiscouata l’a emporté 4 à 3 au dépend des Mustangs de l’Ancienne-Lorette. Les Mustangs menaient pourtant 3 à 2 avec un peu moins de 9 minutes à faire à la 3e période, mais le Fleur de Lys a créé l’égalité. Puis, Gabriel Leblond a marqué le but vainqueur avec un peu moins de 5 minutes à écouler au cadran procurant ainsi la victoire aux siens. D’ailleurs, à l’issu du finale, Gabriel Leblond a reçu le trophée du meilleur pointeur du tournoi.

Fait intéressant à noter, selon le site Web Classement POC qui est dédié à l'évaluation et au classement des équipes de hockey mineur d'élite du Québec, le Fleur de Lys du Témiscouata atome BB occupait le 29ème rang national avant le début du tournoi de Lévis. Par ailleurs, les opposants au Fleur de Lys en demi-finale et en finale occupaient respectivement le 4e rang et le 3e rang de ce même classement avant le tournoi.

«Je suis extrêmement fier de tous mes joueurs! Nous avons gagné ce tournoi grâce à la discipline et à l’effort de chacun», a souligné l’entraîneur en chef de l’équipe, Sylvain Thibault.

L’équipe du Fleur de Lys du Témiscouata est composée de 14 joueurs âgés de 10 et 11 ans : Gabriel Bélanger, Félix Briand, Elie Caron, Léonard Côté, Caleb Deschênes, Benjamin Desrosiers-Dubé, Nicolas Dubé, Clément Gagné, Théo Langlais, Gabriel Leblond, Julien Nadeau, Jacob Ouellet, Justin Robitaille et Xavier Thibault. Par ailleurs, Sylvain Thibault, Francis Bélanger, Maxime Nadeau, Emmanuel Deschênes et Guy Robitaille composent le personnel d’encadrement de l’équipe.

Sur la photo, en bas : Clément Gagné, Xavier Thibault, Justin Robitaille, Gabriel Leblond, Julien Nadeau, Léonard Côté, Elie Caron, Benjamin Desrosiers-Dubé, Jacob Ouellet, Gabriel Bélanger. En haut: Guy Robitaille, Francis Bélanger, Félix Briand, Théo Langlais, Caleb Deschênes, Nicolas Dubé, Maxime Nadeau, Sylvain Thibault