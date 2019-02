Une récolte de 130 médailles pour les nageurs louperivois

Les nageurs de Rivière-du-Loup ont été dominants lors de l'invitation inter-provinciale McDonalds, compétition qui servait de test en vue des prochaines semaines d'entraînements avant les championnats provinciaux et nationaux. Celle-ci était organisé à la piscine du Cégep, la fin de semaine dernière.

Sans compter les épreuves non reconnues par Natation Canada, les nageurs louperivois ont gagné un total de 130 médailles (51 or, 47 argent, 32 bronze), dont 104 individuellement.

Alexia Pietrantonio avec 11 médailles, Raphaelle Tremblay avec 9 médailles, Félix-Antoine Marquis, Élyse Poirier et Michel Maalouf avec 7 médailles, Natan Kearney et Véronique Lavoie avec 6 médailles, Jean-Thomas Dumont, Philippe Leclerc, Tomas Renaud-Mejia et Michael Thériault avec 5 médailles, Audrey-Anne Caron, Michael Caron et Justine Czech avec 4 médailles, Jacobo Arias, Élie Maalouf et Alyssa Ouellet avec 3 médailles, Britany Lacroix avec 2 médailles, ainsi que Marie-Laurence Bossé, Norah Cyr, Raphaelle Gaudreau, Julien Leclerc, Mathis Leclerc, Chloé Ménard, Vincent Ouelle et Jean-Christophe Simard avec une médaille, ont contribué aux succès de la délégation locale.

Certains nageurs ont profité de l'occasion pour ajouter des standards en vue des différents championnats provinciaux: Gabrielle Hérard, Chloé Ménard et Claudie Thériault ont notamment réussi des standards 11-12 ans. Maxim-Élyse April, Louis-David Ruest, Nicolas Beaulieu et Vincent Ouellet ont pour leur part franchi des standards AA.

Raphaelle Tremblay et Alexia Pietrantonio ont également réussi des standards AAA, alors que Justine Czech, Félix-Antoine Marquis, Philippe Leclerc et Raphaelle Tremblay ont mis la main sur des standards Coupe du Québec.

De plus, 15 records de compétition ont été battus lors de cette 10e édition, dont 10 par les nageurs de Rivière-du-Loup: Alexia Pietrantonio (50-100-200 dos, 400 QNI), Raphaelle Tremblay (100-200 libre, 100-200 QNI), Alyssa Ouellet (50m libre) et Audrey-Anne Caron (50m kick).

10 ANS ET MOINS

Notons par ailleurs que les plus jeunes étaient aussi en action, le weekend dernier. Stella-Rose Lajoie (10 ans) a remporté une médaille d'or au 100m brasse, alors que Léa-Rose Leclerc (9 ans) a mis la main sur une médaille d'argent et une médaille de bronze dans les épreuves de sprint au crawl. Justine Lavoie (10 ans) a elle aussi bien fait avec la récolte de médailles d'argent et de bronze à la brasse et une médaille de bronze au 50m crawl.

Soulignons que Charly Pelletier, Yu He Wong, Alexis Desjardins et Marie-Maude Bérubé ont aussi obtenu leurs toutes premières médailles à vie lors d'une compétition.