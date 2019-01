Quatre athlètes du Club de tennis de table de Trois-Pistoles aux Jeux du Québec

Les pongistes du Club de tennis de table de Trois-Pistoles ont connu une belle fin de semaine, lors de la qualification régionale pour les prochains Jeux du Québec. Ce sont finalement quatre athlètes sur une possibilité de cinq qui prendront part à l'évènement d'envergure.

Jeff Lévesque Gagnon, Olivier Dumont et son frère Alexis Dumont (qui lui a connu un gros tournoi en terminant 2e) compétitionneront chez les 17 ans et moins. Le quatuor sera complété avec la présence de Nicolas Vaney dans la catégorie 14 ans et moins. Notons qu'ils seront accompagnés de leur entraineur Israël Bourgeois, alors que les pongistes féminines seront conseillées par Guylaine Bélanger de St-Fabien.

Les Jeux du Québec se dérouleront du 1er au 9 mars à Québec. Le tennis de table fera partie du second bloc de compétition à compter du mardi 5 mars.

ÉLITES-ESPOIRS DU QUÉBEC

Par ailleurs, samedi soir avait lieu la présentation officielle du groupe élites-espoirs du Québec, dont fait partie le Pistolois Andy Bourgeois, lors du 7e gala annuel de la Fédération de tennis de table du Québec (FTTQ). Il a d’ailleurs très bien fait le lendemain en tournoi par équipe. Avec une fiche de 5-1, il a grandement aidé son duo à remporter une belle médaille d’argent sur le circuit provincial Donic.