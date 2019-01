Les Cyclones Pee-Wee A victorieuses à Longueuil

L'équipe des Cyclones du Bas-Saint-Laurent, catégorie Pee-Wee A, continue d'accumuler les titres. Après avoir remporté la compétition Célébration hockey féminin Caroline Ouellette, en décembre, voilà qu'elle a gagné la finale du Tournoi de hockey féminin Hockey Richelieu, disputé à Longueuil, du 18 au 20 janvier.

Les athlètes, qui proviennent de toute la région du Bas-Saint-Laurent, n’ont d'ailleurs pas connu la défaite en cinq parties lors de la compétition. Elles ont terminé en beauté en vainquant, en finale, les Rafales de Trois-Rivières par la marque de 3 à 0. Plus tôt dans le tournoi, elles avaient battu les Pionnières de Lanaudière (9 à 0), les Badgirls de Yamaska-Missisquoi (5 à 1) et deux fois les Lionnes du Saint-Laurent (8 à 0 et 11 à 0).

Les Cyclones ont marqué 36 buts pendant la compétition, alors qu'elles n'en ont accordé qu'un seul ce qui signifie que toute l'équipe a connu un excellent tournoi. À l'attaque, Audrey Bujold s'est notamment illustrée en récoltant 18 points, dont 13 buts, en 5 rencontres. Ses coéquipières Audrey Albert (12 points) et Alice Gagnon (10 points) ont aussi très bien fait, tout comme la gardienne Laurence Deschênes.

Les autres membres de la formation sont Magalie Côté, Laurie Michaud, Justine Théberge, Mahélie Mailloux, Noémie Fournier, Anne-Sophie Dumais et Audrey-Ann Lavigne. L'équipe d'entraineurs est composée de Steeve Proulx, Yvan Albert, Junior Deschenes et Yannick Dumais.