Les 3L échangent Poirier, signent Therrien

Le directeur général des 3L de Rivière-du-Loup, Karl Boucher, a profité de la fin de la période d'échanges dans la LNAH afin de se départir des services du vétéran Yann Poirier. Il a aussi signé le jeune attaquant de 24 ans, Marc-Anthony Therrien.

Poirier a ainsi été envoyé à Jonquière, une formation pour laquelle il a déjà remporté la Coupe Vertdure, contre un choix de 4e tour au repêchage de 2019. Poirier avait demandé une transaction à l'organisation, selon Boucher. Ce mouvement permettra aussi peut-être au rapide patineur d'obtenir davantage temps de jeu avec les Marquis.

«Il n’aurait pas joué beaucoup d'ici la fin, étant donné qu’il nous reste encore quelques joueurs à faire jouer afin qu’ils soient éligibles pour les séries. Également, avec les nombreux échanges de choix de repêchage effectués par les autres équipes dernièrement, les choix vont avoir une bonne valeur avant le prochain repêchage. Pour notre part, nous possédons présentement 15 choix dans nos mains», a partagé le DG par la voie d'un communiqué.

Quant à Therrien, il s'agit d'un joueur qui évolue actuellement avec l'Université de Moncton. Il a auparavant joué quatre saisons avec les Titans de Princeville dans la Ligue de hockey junior AAA du Québec. Il a récolté 133 points en 51 matchs à sa dernière saison.

«C’est un joueur offensif, polyvalent, qui peut jouer à l'aile et au centre. Il joue avec du caractère et il sera un bel ajout pour nous. C’est toujours plaisant de voir des gars qui ont évolué avec la même équipe durant tout leur junior. C'est souvent preuve d'une excellente attitude et éthique de travail», a complété Karl Boucher.