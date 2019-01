Ballon sur glace: 5 médailles pour les équipe du Témiscouata

Les 19 et 20 janvier avait lieu le tournoi de ballon sur glace de Saint-Narcisse-de-Beaurivage dans la MRC de Lotbinière. Le Ballon sur glace (BSG) mineur du Témiscouata était représenté par 6 équipes qui ont récolté un total de 5 médailles. D’ailleurs, 27 élèves membres du programme sportif ballon sur glace de l'École secondaire de Cabano ont participé à cet évènement.

Tout d’abord, dans la catégorie U-12 masculin, l’équipe Blitz a gagné l’or grâce à un gain de 2 à 1 contre Sayabec lors de la finale. Le filet vainqueur fut marqué alors qu’il ne restait que 9 secondes à faire en temps réglementaire.

La formation Blitz U-15 masculin a aussi connu une finale exaltante marquant le seul but de la joute alors qu’il ne restait que 29 secondes à écouler en temps régulier pour ainsi décrocher la première marche du podium contre Sayabec. Puis, le U-10 masculin a accédé à la finale et gagné l’or à la suite du forfait du Dynamite de L’Assomption qui n’a pas pu se présenter au match à cause des conditions climatiques.

Pour ce qui est de l’équipe T-Miss 1, qui évolue dans la catégorie U-17 féminin, elle s’est inclinée en finale au dépend des Husky de St-Narcisse par la marque de 1 à 0, le but vainqueur ayant été marqué en prolongation alors que le T-Miss 1 évoluait en désavantage numérique. Ensuite, la formation T-Miss U-12 féminin a elle aussi terminé au 2e rang à la suite d’une défaite de 1 à 0 en finale contre Sayabec. Par ailleurs, le T-Miss 2 U-17 féminin a terminé au 5e échelon de sa catégorie.

«Après avoir participé à trois tournois à l’automne, celui de Saint-Narcisse était le premier de l’hiver 2019 où nous étions en action. D'ailleurs, les prochaines semaines seront fort occupées, car notre organisation recevra son tournoi annuel au Témiscouata les 15, 16 et 17 février prochain avant de recevoir le championnat canadien juvénile (U-19) qui aura lieu à Rivière-du-Loup au début d’avril 2019», souligne le président du BSG mineur du Témiscouata et coordonnateur du programme sportif ballon sur glace de l'École secondaire de Cabano, Alain Dugas.